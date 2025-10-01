Investigan a 4 exsecretarios de la administración Quintero por polémicos aportes a corporación

Luego de que la Procuraduría sancionara con 12 años de inhabilidad al exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, Juan Pablo Ramírez, por ejercer presión sobre sus subalternos para respaldar una causa política, en las últimas horas la Personería de Medellín volvió a pronunciarse sobre este caso que involucra a otros tres exsecretarios de la administración de Daniel Quintero.

Esta entidad del Ministerio Público a través del Proceso de Vigilancia Administrativa e Instrucción Disciplinaria anunció en las últimas horas que abrió investigación contra Ramírez y los exsecratrios de Mujeres, Salud y Planeación: Ana María Villegas, Andree Uribe y Sergio Andrés López, respectivamente.

Todo estos por los presuntos aportes que Ramírez habría solicitado y que los demás accedieron a dar a la corporación ‘El futuro se parece a nosotros’, una entidad desde la cual se pretendería financiar la aspiración presidencial de Daniel Quintero y para la cual a funcionarios, como los secretarios ahora investigados, y otros contratistas les habrían exigido un porcentaje de sus honorarios.

En el contexto de la inhabilidad impuesta a Ramírez por parte de la Procuraduría, la entidad indicó que logró probarse que durante reuniones privadas con miembros de la Alcaldía se buscaba promocionar y respaldar la causa del movimiento político Independientes y por eso el mismo funcionario solicitaba cifras entre los 300.000 pesos y el millón de pesos para que los aportantes obtuvieran una supuesta ‘membresía’ de ‘El futuro se parece a nosotros’.



Por estas conductas que ahora también indaga la Personería Distrital, la Procuraduría sancionó con 12 años de suspensión e inhabilidad a los entonces subsecretarios de Gestión de Bienes de la Secretaría de Suministros y Servicios, Fredy Alfonso Agudelo Bolívar; y al de Grupos Poblacionales, Juan Daniel Pulgarín Correa.

Este último protagonizó uno de los episodios más conocidos de este escándalo ejerciendo presiones sobre la entonces directora de la Unidad de Niñez, María del Pilar Rodríguez, por negarse a aportar un monto solicitado para la corporación.

En otras decisiones de la Personería, la entidad formuló pliego de cargos contra la exsecretaria de Educación Alexandra Agudelo y otros dos exfuncionarios de la dependencia por presuntas irregularidades en el reconocimiento de cesantías de un docente. La conducta fue calificada provisionalmente como grave a título de culpa.