Investigan causas de incendio donde murió un hombre y dos mascotas en el occidente de Medellín

En las últimas horas, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Medellín fue alertado sobre un incendio de grandes proporciones en la comuna Belén, en el occidente de la ciudad. Aunque las unidades llegaron hasta la zona y lograron controlar la conflagración, se encontraron con un saldo lamentable.

Según confirmó el DAGRD, en el lugar fue hallada sin vida una persona que se encontraba al interior de la vivienda donde se generó el incendio, mientras que dos mascotas también fallecieron producto de las llamas que generaron daños en la vivienda de tres plantas.

El director encargado del DAGRD, Diego Peña, señaló que las autoridades llegaron hasta el sitio y hallaron que la persona muerta tenía una condición que le habría impedido salir del inmueble.

“Lamentablemente, encuentran el fallecimiento de una persona, un adulto de cerca de 55 años con movilidad reducida. También se reporta una persona afectada por inhalación de humo que fue trasladada a centro médico”, expresó.

Por ahora, y como confirmaron las autoridades en Medellín, las labores en la vivienda afectada se están centrando en establecer cuál es el estado de la estructura, ya que el incendio pudo afectar la estabilidad de los tres pisos que, de una u otra manera, se vieron damnificados por la conflagración.

Hasta ahora no se tiene ninguna hipótesis de qué pudo provocar el fuego, por lo que las pesquisas avanzan para determinar qué motivó el gigantesco incendio en esta zona altamente poblada de la capital de Antioquia.