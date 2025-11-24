Investigan envenenamiento de cuatro perros en Valparaíso, Antioquia

Investigan el supuesto envenenamiento de cuatro perros en Valparaíso, Antioquia. Aunque las autoridades no han podido identificar a los presuntos responsables, destacaron que a la fecha más de 800 animales han sido rescatados por malos tratos en el departamento.

El departamento de Antioquia se ha convertido en el epicentro de casos de maltrato animal que no solo han generado indignación en la región sino en el resto de país que ha visto con horror como animales son golpeados brutalmente, abusados sexualmente y hasta envenenados por personas, que en la mayoría de los casos, son llevadas hasta donde las autoridades correspondientes.

El último caso que ha generado revuelo en Antioquia ocurrió en el municipio de Valparaíso en donde en un video se aprecia a un perro convulsionado, al parecer, luego de que fuera envenenado por personas inescrupulosas. La situación ocasionó malestar entre la comunidad del municipio del Suroeste antioqueño.

Sin embargo, no sería el único caso en Valparaíso, ya que la comunidad asegura que cinco perros han sido envenenados en los últimos días, situación por la que el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó desde su cuenta de X que la Gobernación y la Policía Nacional estaban atentos al caso y que, además, se estaba en contacto permanente con la Alcaldía de Valparaíso para esclarecer qué está ocurriendo en el municipio.



A la espera de que las investigaciones avancen, las autoridades mencionaron que a la fecha más de 800 animales han tenido que ser rescatados de varias zonas del departamento debido a los malos tratos a los que eran sometidos por las personas. El general William Castaño, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, también se refirió a las capturas que se han hecho por maltrato animal.

“La aprensión material preventiva de 849 animales domésticos y las capturas de 15 personas por el delito de maltrato animal. Cabe destacar que estos procedimientos fueron realizados en el departamento de Antioquia, la subregión del Valle de Aburra y del Urabá antioqueño”, agregó.

Hay que recordar que en menos de un mes se conoció el caso de Bizcocho, el perro agredido brutalmente en el departamento de Bolívar y que fue adoptado por la Policía Antioquia, o uno de los hechos más recientes ocurrido en el Urabá antioqueño, en donde un hombre abusaba sexualmente de una de sus mascotas.