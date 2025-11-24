En vivo
Investigan envenenamiento de cuatro perros en Valparaíso, Antioquia

Investigan envenenamiento de cuatro perros en Valparaíso, Antioquia

Autoridades destacaron que a la fecha más de 800 animales han sido rescatados por malos tratos en el departamento.

