Joven de 17 años habría asesinado a su hijo recién nacido en zona rural de Amalfi, Antioquia

En el municipio de Amlafi no solo hay dolor por la muerte de los 13 uniformados a causa del ataque terrorista por parte de las disidencias de las Farc, sino también consternación por el aberrante caso de una joven de 17 años que le habría quitado la vida a su hijo recién nacido con el cable de un celular.

Los hechos ocurrieron en la vereda El Dorado, en el municipio de Amalfi, a 3 horas del casco urbano, donde la Comisaría de Familia fue alertada por un aberrante hecho.

Una joven de 17 años se había acercado a las instalaciones del hospital El Carmen, con un fuerte dolor abdominal.

Al ser atendida, el médico pudo evidenciar que la menor se encontraba en estado de gestación, pero extrañamente no tenía el feto en su útero y que además tenía restos del cordón umbilical y la placenta.

Al ser consultada, la joven manifestó que llevaba 40 semanas de embarazo, un total de 9 meses, pero que acababa de abortar y había envuelto al recién nacido con un cargador de celular en el cuello para posteriormente abandonarlo en una zona boscosa cerca de su residencia.

La joven tuvo que ser remitida de inmediato al municipio de Yolombó para ser atendida y el cuerpo del recién nacido fue encontrado posteriormente por el padre de la menor.

Por el momento, las autoridades se encuentran investigando si el cuerpo del recién nacido fue enviado a Medicina Legal para determinar con exactitud las causas de su muerte y las condiciones de su nacimiento.

Este hecho ha generado consternación entre la ciudadanía y ha prendido las alertas entre las autoridades, pues es de anotar que en Antioquia ya van al menos dos casos de bebés abandonados este año, uno en El Santuario y otro en Mutatá y también ha sido encontrado un feto de 28 semanas dentro de un camión de basura en el municipio de Sonsón.