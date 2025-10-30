Joven habría sido asesinada por su expareja en Medellín: presunto victimario apareció muerto

Autoridades en la capital antioqueña investigan un grave caso de violencia de género ocurrido en el barrio Eduardo Santos de la Comuna 13, occidente de Medellín.

La víctima fue identificada como Yuri Alejandra Pineda Cabueñas, de 19 años de edad, quien murió tras recibir por parte del agresor, quien sería su expareja sentimental, lesiones con arma cortopunzante a la altura del cuello.

Tras lo sucedido, la mujer fue trasladada en un vehículo particular a la Unidad Intermedia de San Javier a donde llegó sin signos vitales. La plena verificación de la situación por parte de las autoridades permitió determinar otras lesiones en el cuerpo de Pineda en zonas como su rostro, cabeza, abdomen, espalda y brazos.

"El hombre de 21 años de edad la recogió en una moto. Este sujeto estaba acompañado, presuntamente, por un amigo, y en una discusión el exnovio la termina agrediendo con un arma cortopunzante", reportó el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa.



En las últimas horas el presunto agresor, identificado como Luis Miguel Zapata, fue hallado sin vida en una zona boscosa del barrio San Michel y su conducta ya está siendo investigada como un posible feminicidio, el número 18 registrado en lo corrido del año en Medellín.

Un total de 26 mujeres han sido asesinadas entre enero y lo que va de 2025, representando tres casos más que los ocurridos en el mismo periodo del año anterior.