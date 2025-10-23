En vivo
Asamblea Constituyente
Aeropuerto El Dorado
Trump contra Petro
Álvaro Leyva

Asesinaron a hombre porque, al parecer, maltrataba a su pareja en la comuna 13 de Medellín

Asesinaron a hombre porque, al parecer, maltrataba a su pareja en la comuna 13 de Medellín

Las versiones preliminares indican que un grupo delincuencial de la zona fue quien acribilló a la víctima como retaliación por el caso de violencia intrafamiliar.

Levantamiento de cadáver, referencia.
Levantamiento de cadáver.
Foto: AFP.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 23 de oct, 2025

Autoridades en Medellín buscan esclarecer un homicidio ocurrido en el barrio El Socorro, donde un hombre fue asesinado con arma de fuego, al parecer, por integrantes de una banda delincuencial que tiene injerencia en la zona y que habría cometido el crimen por problemas familiares de la víctima.

Lo que ha trascendido hasta el momento es que el hombre asesinado habría sido acusado en reiteradas ocasiones de atacar físicamente a la que era su pareja sentimental, situación que llegó a los oídos de los supuestos delincuentes que decidieron ultimar al presunto agresor.

El subcomandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, coronel Gustavo Rodríguez, explicó que el hombre fue identificado y que avanzan las investigaciones para esclarecer el hecho ocurrido en el Occidente de la capital de Antioquia.

"Un ciudadano de nombre Harold Steven Paniagua Vélez de 24 años, dedicado a oficios varios, ultimado por arma de juego. En este momento estamos en todo el proceso de investigación, cuáles fueron los móviles para la materialización de este homicidio", afirmó Rodríguez.

De momento, las autoridades buscan con los vecinos del barrio El Socorro alguna información que les permita conocer nuevos detalles que puedan establecer si en efecto el hombre fue ultimado por los presuntos casos de violencia intrafamiliar de los que se le acusa.

Finalmente, la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá no descarta otras hipótesis y por ello investigan si, quizás, el hombre tendría algún vínculo con grupos delincuenciales con lo que su asesinato podría obedecer a un ajuste de cuentas.

Noticias de hoy

Medellín

Homicidios

Violencia Contra la mujer

