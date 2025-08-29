Mujer fue agredida más de 20 veces por su pareja en Medellín: agresor ya fue identificado

Una mujer fue atacada con un arma cortopunzante en repetidas ocasiones por su pareja sentimental en Medellín. La víctima habría sido herida más de 20 veces, teniendo que ser trasladada de manera urgente a un centro asistencial de la ciudad.

No para la violencia contra la mujer, un nuevo intento de feminicidio ha generado consternación entre la ciudadanía, pues recientemente, una joven de 26 años, identificada como Edilma Yuliana González Palmar, fue víctima de agresiones físicas por parte de su pareja sentimental, un hombre identificado como Ángel Delgado Rendón.

Los hechos ocurrieron en el barrio Santo Domingo Savio, hasta donde los uniformados llegaron luego de que una vecina informara que la mujer estaba gravemente herida, debido a un ataque que sufrió con arma cortopunzante y estaba requiriendo ayuda urgente.

Según el reporte de las autoridades, la mujer tenía tres heridas en el brazo izquierdo, una en la zona escapular izquierda, una en el tórax anterior derecho, dos heridas penetrantes en la zona abdominal, seis en el brazo derecho, dos en la zona abdominal, dos heridas en el cuello posterior, dos en el seno derecho, una en la pierna derecha parte inferior y una herida tórax posterior derecho. Debido a la cantidad de heridas, la mujer está pendiente de una tomografía.

La víctima tuvo que ser trasladada en un vehículo institucional a un centro asistencial y según le manifestó a la Policía, fue su propia pareja sentimental la que la atacó y posteriormente huyó. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, indicó que la mujer se encuentra en estado crítico y afirmó que se desplegó toda la ruta de atención para acompañar a la mujer y también todas las unidades para atrapar a su agresor.

"Su pareja fue quien la agredió en un intento de feminicidio y huyó, ya la Policía, ya la patrulla púrpura, ya la Fiscalía, y en articulación nosotros con la Secretaría de Mujeres hemos desplegado absolutamente toda la ruta de atención y obviamente toda la otra labor de persecución contra este desgraciado y criminal", indicó el funcionario.

Publicidad

Desde la Secretaría de Seguridad de Medellín indicaron que la violencia intrafamiliar y de género es uno de los seis delitos que se tienen priorizados por el Distrito, debido al aumento de casos este año, pues van 22 mujeres asesinadas. Además, ya son 15 los presuntos feminicidios que se han reportado en la ciudad, tres casos más que el año pasado.