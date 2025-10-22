En vivo
Judicializan a 5 personas señaladas de asesinar a menor citado a reto viral en Medellín

Judicializan a 5 personas señaladas de asesinar a menor citado a reto viral en Medellín

El menor fue citado por las redes sociales para un supuesto partido de fútbol, pero que terminó involucrado en un reto conocido como “cortes”, donde los implicados se enfrentan con machetes.

Capturados por peligroso reto en Medellín.jpg
Capturados por peligroso reto viral en Medellín.
Foto: Secretaría de Seguridad de Medellín.
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 22 de oct, 2025

Dos adultos fueron capturados y tres adolescentes aprehendidos por su presunta participación en el homicidio de un joven de 17 años, ocurrido el pasado 4 de julio en el barrio El Danubio, comuna 13-San Javier. El crimen, según las investigaciones, se produjo durante una riña provocada por un reto viral conocido como “cortes”, en el que menores y jóvenes se enfrentan con armas blancas y difunden los videos en redes sociales.

Las capturas se realizaron en los barrios Robledo, Santa Rita, Laureles y Santo Domingo, tras tres meses de investigación dentro de la operación Némesis, desarrollada por la Policía Metropolitana y la Fiscalía General de la Nación. En el proceso se adelantaron reconocimientos fotográficos, análisis forenses, revisión de material audiovisual y seguimiento a los implicados, lo que permitió vincularlos a la escena del crimen.

"Se desarrollaron más de cuatro meses de investigación, que fue liderado por la Fiscalía General de la Nación, a través de redes sociales, se genera una convocatoria donde utilizan precisamente la imagen de posibles partidos de fútbol para generar como tal las convocatorias de los jóvenes y colocar el punto de encuentro para después desarrollar la agresión entre ellos", indicó el coronel Gustavo Rodríguez, subcomandante de la Policía Metropolitana.

De acuerdo con las autoridades, los involucrados ya habían participado en otras riñas y lesiones personales en distintos sectores del occidente de Medellín. Las peleas eran organizadas a través de redes sociales y compartidas en plataformas digitales para ganar seguidores, replicando una práctica que ha venido extendiéndose en varias comunas de la ciudad.

reto-viral-menor-asesinado-medellin-foto-secre-seguridad.jpg
Capturado por menor asesinado en reto citado por redes.
Foto: Secretaría de Seguridad de Medellín.

Tras las detenciones, los adultos quedaron bajo medida de aseguramiento intramural, mientras que los tres menores fueron entregados al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

Las autoridades locales anunciaron que reforzaron los patrullajes en sectores como San Javier, Belén y Robledo, con el fin de prevenir nuevas convocatorias a este tipo de enfrentamientos y detectar contenidos digitales que promuevan la violencia entre adolescentes. También hicieron un llamado a las familias y a las instituciones educativas para vigilar las dinámicas de los jóvenes en redes sociales y evitar nuevos hechos similares.

