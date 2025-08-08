Liberaron a Fabio Berrío, el caficultor secuestrado 50 días por desconocidos en Antioquia

Más de un mes y medio después se acabó la angustia de la familia de Fabio de Jesús Berrio, un reconocido caficultor del Suroeste antioqueño que fue secuestrado por hombres armados el pasado 19 de junio. Según confirmaron las autoridades locales, quienes mantenían retenido a Berrío lo dejaron en libertad en zona rural del Ciudad Bolívar.

Hay que recordar que el hombre fue sacado de su finca en la vereda La Arboleda con destino, al parecer, del municipio de Salgar, en donde encontraron el carro en el que se cometió el secuestro. Ese fue el último rastro de Berrío, por el cual, en ningún momento, se pidió recompensa ni se supo quién estaba detrás de la retención.

El alcalde de Ciudad Bolívar, León Acevedo, confirmó la liberación del caficultor, a la vez que aseguró que se encuentra en compañía de su familia y de las autoridades que buscan esclarecer quién lo tenía privado de la libertad.

"Un carro lo dejó en Peñalisa y de Peñalisa una moto lo llevó a la entrada del municipio de Ciudad Bolívar y ya gracias a Dios está con la familia, está en muy buenas condiciones", mencionó el mandatario.

Según se ha podido conocer de manera preliminar, el hombre, por el que la Gobernación de Antioquia había ofreció 500 millones de pesos para conocer su paradero, ha relatado que estuvo cautivo en una zona selvática, por lo que las autoridades no descartan que haya sido llevado hasta el departamento de Chocó, debido a las descripciones que se han realizado hasta el momento.

Aunque al hombre se ve notoriamente afectado físicamente por el secuestro, la atención médica no ha determinado daños severos, por lo que ya en el centro asistencial de Ciudad Bolívar hacen presencia la Policía y el Gaula para poder iniciar la investigación que les permita establecer por qué Berrío fue secuestrado sin pedir una recompensa por su liberación para posteriormente dejarlo en libertad.