Llamas consumieron tres viviendas en Medellín y seis hectáreas de bosque en Turbo

En alerta se encuentran las autoridades de Antioquia por los recientes incendios que se han reportado en el departamento, no solamente se han presentado incendios estructurales, sino también forestales, debido a esto, han recomendado a la ciudadanía ser precavidos, pues aún no ha empezado la temporada de menos lluvias y ya van más de 33 incendios forestales.

Entre los casos más recientes se encuentra uno ocurrido en zona rural del municipio de Turbo, cerca del peaje de la vereda Cirilo, donde la comunidad alertó al Cuerpo de Bomberos Voluntarios sobre un grave incendio de cobertura vegetal que consumió cerca de 6 hectáreas de bosque, a pesar de que el incendio fue controlado, el fuego se extendió en gran parte de la montaña.

El capitán Adubayne Contreras, comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Turbo, le mencionó a Blu Radio que una de las razones que pudo haber ocasionado esta emergencia es que, en esta zona, habitan colonias de monos aulladores y para poder atraparlos los cazadores prenden fuego a los alrededores del bosque para encerrarlos.

"Este es un incendio que en la parte de abajo se inicia y va subiendo poco a poco y cuando llega a la cima del cerro, pues, va cogiendo una reserva natural donde hay una manada de monos, de micos, y esto conlleva que a esos animales los quieran cazar", explicó el capitán.

BLU Radio. Nació un mono aullador en el zoológico Santa Fe / Foto: Zoológico Santa Fe

"Personas que llegan ahí al sitio con el deseo de cazar, de hacer caza de esta especie, entonces ellos prenden fuego, encierran a los monos y proceden a capturarlos. Son monos en peligro de extinción", completó.

Incendio en Medellín

Adicionalmente, en Medellín, en el barrio Enciso, los bomberos atendieron un incendio que consumió tres viviendas, donde de ellas que estaban construidas en madera quedaron reducidas a cenizas.

A pesar de que aún se encuentran investigando qué pudo haber ocasionado el incendio, no deja de ser preocupante la cantidad de emergencias que se han originado a inicios del año, por eso el director del Dagran, Carlos Ríos, realizó algunas recomendaciones para los 125 municipios durante esta temporada para prevenir emergencias.

"No hacer quemas, ya que estas pueden salirse de control, como lastimosamente nos pasó en el municipio de Venecia. Adicionalmente, no tirar cigarrillos, ni fósforos, porque estos podrían generar alguna emergencia. Pero también es importante no hacer fogatas, entendiendo que estamos en la temporada de menos lluvias y estas podrían salirse de control", indicó el director.

Vale la pena recalcar que el Ideam identificó que en Antioquia hay 15 municipios en alerta roja, 23 en alerta naranja y 14 en alerta amarilla por riesgo de incendios forestales.