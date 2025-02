Llegó a Rionegro nuevo vuelo con colombianos deportados desde Panamá: van más de 1.000

A las ocho y media de la mañana de este jueves llegó al Aeropuerto José María Córdova de Rionegro el segundo vuelo con 34 colombianos deportados en menos de 15 días desde Panamá. Los connacionales denunciaron malos tratos durante su detención y en medio del vuelo hacia Colombia .

"Nos traían amarrados con colillas, no nos dieron alimentos, nada. Así como nos sacaron de la celda, nos trajeron acá. Todo el tiempo nos tuvieron encerrados en celdas, como si fuéramos unos delincuentes, ¿sí me entiendes?", relató Jhony Trocha Correa, uno de los deportados.

Otro de los deportados, Jhonatan Salgado, denunció los maltratos que recibió: "Caí en manos del ejército panameño, me amarraron y me dijeron que yo era un narcotraficante y que era paramilitar. Yo soy del sur de Bolívar, pero no soy paramilitar, ¿sí me va a entender usted? Me amarraron de pies y manos, me tuvieron durmiendo en una silla, no me daban comida. Me insultaban y me maltrataban. La última vez que me soltaron, fue por un acantilado y me tuve que lanzar a un caño para poder escapar. Estoy contando el cuento de pura suerte, como dicen aquí, de pura chimba", afirmó.

Otro deportado, quien prefirió no revelar su identidad, relató la angustia que aún vive tras estar 21 días retenido y la incertidumbre de haber dejado a su familia en Panamá: "Pasé por el Darién con mi mujer, pero ella se quedó allá con nuestro hijo. También está detenida. Ya lleva prácticamente un mes", contó.

Publicidad

El Gobierno nacional, a través de la dependencia de Prosperidad Social, ha prometido una ruta de regreso seguro. Sin embargo, los deportados aseguran que necesitan más que solo el retorno: requieren oportunidades laborales.

Jhonatan Salgado hizo un llamado al presidente de la República: "Le pido al doctor Gustavo Petro que se ponga la mano en el corazón y me dé trabajo para no tener que volver a irme. Porque, la verdad, si no consigo empleo, me tocará intentarlo otra vez. ¿Qué hago aquí? No puedo ponerme a recoger basura, porque yo no soy de eso, ¿sí me va a entender?"

"¿Dónde están las ayudas? A uno le toca migrar porque aquí no hay empleo. Hay que buscar el sustento de la familia en otros países. El Gobierno se comprometió, y mírenos cómo estamos", agregó Trocha Correa.

Las personerías de Rionegro y Medellín cuestionaron el accionar del Gobierno y el escaso acompañamiento a estos colombianos deportados.

Publicidad

"Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que adelante políticas de acompañamiento integral a la población migrante. Si esto sigue ocurriendo, la situación se va a desbordar. La pregunta es: ¿qué va a pasar con ellos? Quedan en un tránsito social incierto. ¿Dónde están las instituciones que deberían garantizar sus derechos? Hoy no tenemos la capacidad institucional para brindar ese acompañamiento", advirtió Jorge Restrepo, personero de Rionegro

Según cifras de los Servicios Fronterizos de Panamá, en los últimos meses han sido deportados cerca de 1.881 migrantes. Colombia encabeza esta lista con 1.065 personas.