Los 26 integrantes de Lev Tahor hallados en Yarumal, Antioquia, fueron enviados a Estados Unidos

Luego de una semana en donde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Migración Colombia adelantaron diferentes reuniones con las embajadas de Estados Unidos, Canadá y Guatemala, se conoció que los 26 integrantes de la secta judía ultraortodoxa Lev Tahor, que fueron encontrados en el municipio de Yarumal, salieron de Colombia y fueron enviados de manera directa a territorio estadounidense.

Hay que recordar que estas personas fueron halladas el 22 de noviembre en un hotel del municipio del Norte antioqueño en donde se encontraban en condiciones precarias y donde fueron sorprendidos por las autoridades colombianas que actuaron por los antecedentes de secuestro y explotación sexual que había contra la comunidad religiosa.

En su momento lo que más llamó la atención de las autoridades es que 5 de los 17 menores de edad hallados tenían alerta amarilla de la Interpol por riesgos de desaparición y trata de personas, por lo que de inmediato se activaron las alertas internacionales, ya que la secta judía ultraortodoxa tenía graves antecedentes en territorio guatemalteco.

La directora general de Migración Colombia, Gloria Arriero, destacó la articulación institucional con el ICBF y el Gaula Militar para poder encontrar a estas personas, que en alguno de los casos ni siquiera tenían la custodia de los menores de edad.



"Aunque ingresaron al país acompañados por al menos uno de uno de sus padres, ninguno de los adultos contaba con custodia legal vigente, lo que motivó la activación inmediata de las autoridades colombianas", indicó Arriero.

Aunque a los menores no se les hallaron secuelas por abuso o maltratos, se pudo determinar que los integrantes de Lev Tahor buscaban instalarse de manera permanente en territorio antioqueño, hecho que no pasó inadvertido debido a casos de matrimonios infantiles, abusos sexuales y hasta traslado ilegal de menores de edad a través de diferentes países de los que son acusados algunos miembros de la secta.

Tras conocer esta situación y ante los antecedentes de la comunidad religiosa, Estados Unidos acogió a los menores de edad que avanzarán su proceso de restablecimiento de derechos de la mano de una entidad aliada del ICBF en Nueva York, ciudad a la que llegaron los integrantes de Lev Tahor y en donde las autoridades seguirán con diferentes proceso administrativos contra los nueve adultos que fueron expulsados de Colombia.

Por su parte, Migración Colombia recordó que los extranjeros con ciudadanos estadounidenses, canadienses y guatemaltecos entraron a Colombia de manera legal por los aeropuertos de Medellín y Cartagena, por lo que la ley colombiana no pudo actuar en ningún momento debido a que tampoco habían cometido ningún delito en territorio nacional.

Finalmente, destacan las autoridades colombianas que con este proceso adelantado de manera articulado con entidades internacionales se logró desactivar la presencia de Lev Tahor en el país, impidiendo así que se estableciera una nueva colonia de la secta y que así se rompieran las medidas de protección contra menores de edad.