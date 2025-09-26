Luego de la polémica, obras de artista paisa Débora Arango van a exponerse en museos del país

Luego de la polémica que hubo en el país por la iniciativa del Museo de Arte Moderno de Medellín de vender dos obras de Débora Arango y que fue negado por el Ministerio de Cultura, hubo un diálogo entre las partes y se acordó hacer una gira por el país.

Luego de la tormenta viene la calma, y es que todo el terremoto que hubo en el sector cultural por la petición que hizo el Museo de Arte Moderno de Medellín -MAMM-, para vender dos obras de la reconocida artista colombiana Débora Arango, tituladas ‘Rojas Pinilla’ y ‘Madona del Silencio’, va teniendo un final de acuerdo con el Ministerio de Cultura.

Se debe recordar que ambas piezas forman parte de la colección de 233 obras que la pintora donó al museo en 1986 y que, en 2004, fueron declaradas Bienes de Interés Cultural de Ámbito Nacional.

Y una resolución emitida por esta cartera del Gobierno nacional, la decisión se fundamenta en el carácter irrevocable de la donación y en la necesidad de mantener la unidad de la colección concebida por Arango como un legado integral.



En diálogo en Mañanas Blu, la propia ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, afirmó que estaban en disposición de un diálogo con el Museo de Medellín, pero que las obras deben estar.

“Sin duda podemos buscar otros mecanismos, en conversación directa con la directora, no se trata de confrontarnos, yo creo que aquí todos creemos, sabemos y necesitamos a referentes como Débora. Entonces, sin duda acá el objetivo final es exponer la obra de Débora, y sin duda el ministerio está en total disposición para que eso suceda”, aseguró la ministra Kadamani.

La reunión ya se adelantó en Bogotá, con María Mercedes González, directora del MAMM, donde anunciaron un acuerdo para construir acciones que permitan la circulación de la obra de Débora Arango por el país y promoverla de cara a los 20 años de su fallecimiento.

La ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, @KadamaniYannai, se reunió en Bogotá con María Mercedes González, directora del @MAMMedellin, para construir acciones que permitan la circulación de la obra de Débora Arango por el país y promoverla de cara a los 20 años de su… pic.twitter.com/GkoZ9vEs95 — MinCultura Colombia (@mincultura) September 26, 2025

Aunque aseguran que la próxima semana darán a conocer las actividades y el plan para llevar a los colombianos una de las obras más relevantes del arte nacional reciente, la ministra había anticipado en Blu Radio que podrían llevar la obra al Museo Nacional, Museo Santa Clara, Colonial y una red de 500 museos inscritos en todo el país donde se podrían exponer las obras.