Más de 1.500 personas agendadas en la jornada de expedición de pasaportes en Envigado. La jornada, que comenzó el lunes, 3 de febrero, irá hasta el viernes 7, de febrero, donde los envigadeños y la parte sur del Valle de Aburrá podrán tramitar el documento de manera más rápida y ágil.

Le puede interesar:

Publicidad

Según Jhon Edison Banderas, coordinador de la jornada de pasaportes en Envigado, esta iniciativa liderada por la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Envigado nació como una respuesta ante las prolongadas filas y los lentos trámites que se dan en estos procesos, de esta manera, se estaría apostando a mejorar la calidad del servicio.

"Aquí estamos dando una calidez muy chévere porque la gente espera sentada, con comodidad, muy cerca de sus casas. Pensando en la gente que está de la tercera edad, en mujeres en embarazo, en mujeres en periodo de gestación, en mujeres con niños lactando. Y entonces, pues, ir a hacer una cola a la Gobernación de pronto parados es un poquitico más exigente, entonces el alcalde pensó en eso y tuvimos el eco en la doctora Alexandra Sánchez. Nos abrió las puertas", explicó el coordinador.

De igual manera, el funcionario hay que recalcar que el municipio ha tenido un crecimiento exponencial en turismo, pues a pesar de que se tenía presupuestado un total de 700 personas para el agendamiento de citas, esto ha superado lo estimado.

Publicidad

"No solamente 1.500 agendados, sino que vienen más, ayer atendimos 310 personas y fácilmente vinieron por ahí 100 que no estaban agendadas, que necesitaban su pasaporte , o sea, que tienen latente un viaje. Uno cree que solamente es para Estados Unidos, pero no, la gente viaja a muchas partes", expresó el funcionario.

Es importante mencionar que dentro de los documentos que se requieren para este proceso, es prioritaria la cédula de ciudadanía original, en buen estado y sin salpicaduras, si la persona registra que nació en el extranjero se debe presentar el folio del registro civil original o copia legible con sellos. Y de igual manera se hará en el caso de la contraseña, se debe llevar el registro civil original o copia legible con sellos y en buen estado.

Vale la pena recalcar, que la jornada se está llevando a cabo en el Edificio Murano Plaza, ubicado en la calle 40 sur # 41 – 44, en el horario de 8:00 de la mañana a 4:30 de la tarde.