Regiones  / Antioquia

Más de 5.000 personas se beneficiarán con la nueva estación virtual de Bicirio en Rionegro

Desde su creación en 2016, Bicirio en Rionegro ha registrado cerca de 600.000 préstamos de bicicletas. En lo corrido de 2025 ya suma 22.000.

bicicleta-referencia-foto-alcaldia-de-rionegro.jpg
Bicicleta.
Foto: Alcaldía de Rionegro.
Por: María Fernanda Quejada
|
Actualizado: agosto 22, 2025 07:38 p. m.

Rionegro inauguró la estación número 18 de Bicirio, el sistema de bicicletas públicas del municipio, y la segunda en modalidad virtual. El nuevo punto está ubicado en el Parque Industrial de la Zona Franca y busca conectar a los habitantes de la vereda Chachafruto con este polo empresarial, donde trabajan más de 5.000 personas diariamente.

La Alcaldía realizó la entrega simbólica de la estación virtual, que permite acceder al servicio sin necesidad de contar con infraestructura física, fortaleciendo así el transporte público alternativo en el Oriente antioqueño.

Andrés Aristizábal, secretario de Desarrollo Territorial, señaló que la iniciativa ofrece una alternativa segura y económica frente al uso de motocicletas: “La Zona Franca se convierte en una opción viable para que los ciudadanos no corran riesgos ni asuman inversiones innecesarias en la compra de motos, que hoy afectan la movilidad y la salud pública en el municipio y en el país”, explicó el funcionario. Desde su creación en 2016, Bicirio en Rionegro ha registrado cerca de 600.000 préstamos de bicicletas. En lo corrido de 2025 ya suma 22.000, y solo en el último mes contabilizó 3.000. Actualmente, 11.000 usuarios están carnetizados y, con la apertura de esta nueva estación, se espera incorporar a más de 5.000 personas adicionales.

La administración municipal destacó que la expansión de estaciones, incluida la modalidad virtual, hace parte de la estrategia de movilidad sostenible e incluyente para mejorar la calidad de vida de los rionegreros. Esta apuesta también se alinea con la proyección de Rionegro como Ciudad del Aprendizaje e innovadora en transporte público.

