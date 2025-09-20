Más de 600 uniformados garantizarán la seguridad durante Amor y Amistad de Medellín

Autoridades en la capital antioqueña anunciaron el dispositivo de seguridad para este fin de semana con el fin de garantizar el orden público durante la celebración del Día del Amor y la Amistad.

Históricamente, esta fecha ha estado marcada por un incremento en los incidentes de violencia de género. Por ejemplo, durante esta misma celebración en 2024, la línea 123 Agencia Mujer atendió 1.022 casos y se registraron 375 riñas.

Por esta razón, bares, discotecas, restaurantes, zonas comerciales y barrios de la ciudad contarán con la asistencia de 600 uniformados de la Policía y el Ejército para garantizar unas fiestas en paz como incluso invitó a disfrutarlas el secretario de Seguridad del distrito, Manuel Villa.

Comercio en el Día del Amor y la Amistad. Foto: Suministrada

"Estamos preparados para estar ahí en el territorio, al lado de la ciudadanía, acompañando estas festividades. Las recomendaciones de siempre es, por favor, celebrar, pero celebrar siempre en el marco de la paz, la tranquilidad y la convivencia", mencionó Villa.



Para la celebración la Alcaldía también anunció el refuerzo de la disponibilidad de sus mecanismos de atención y protección, como la línea 123 Agencia Mujer que funciona las 24 horas, los siete días de la semana. También, se encuentran el Mecanismo de Defensa Técnica, Protección Integral y Atención Psicojurídica en Territorio.