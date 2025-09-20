En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Más de 600 uniformados garantizarán la seguridad durante Amor y Amistad de Medellín

Más de 600 uniformados garantizarán la seguridad durante Amor y Amistad de Medellín

Acciones se articularán con la línea 123 Agencia Mujer para prevenir casos de violencia de género.

Seguridad en Medellín.jpg
Secretaría de Seguridad de Medellín
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de sept, 2025

Autoridades en la capital antioqueña anunciaron el dispositivo de seguridad para este fin de semana con el fin de garantizar el orden público durante la celebración del Día del Amor y la Amistad.

Históricamente, esta fecha ha estado marcada por un incremento en los incidentes de violencia de género. Por ejemplo, durante esta misma celebración en 2024, la línea 123 Agencia Mujer atendió 1.022 casos y se registraron 375 riñas.

Por esta razón, bares, discotecas, restaurantes, zonas comerciales y barrios de la ciudad contarán con la asistencia de 600 uniformados de la Policía y el Ejército para garantizar unas fiestas en paz como incluso invitó a disfrutarlas el secretario de Seguridad del distrito, Manuel Villa.

Comercio en el Día del Amor y la Amistad
Comercio en el Día del Amor y la Amistad.
Foto: Suministrada

"Estamos preparados para estar ahí en el territorio, al lado de la ciudadanía, acompañando estas festividades. Las recomendaciones de siempre es, por favor, celebrar, pero celebrar siempre en el marco de la paz, la tranquilidad y la convivencia", mencionó Villa.

Para la celebración la Alcaldía también anunció el refuerzo de la disponibilidad de sus mecanismos de atención y protección, como la línea 123 Agencia Mujer que funciona las 24 horas, los siete días de la semana. También, se encuentran el Mecanismo de Defensa Técnica, Protección Integral y Atención Psicojurídica en Territorio.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Medellín

Alcaldía de Medellín

Policía Nacional

Ejército Nacional

Amor y Amistad

Publicidad

Publicidad

Publicidad