Más de 90 personas han sido capturadas este año por delitos sexuales en el Valle de Aburrá

Según el Sivigila, este año en la capital antioqueña se reportaron más de 1.440 casos de menores de edad que llegaron a servicios de urgencias por procedimientos de atención de violencias sexuales.

329608_BLU Radio / Captura / Foto de referencia AFP
Captura, referencia.
Foto: AFP.
Por: María Fernanda Quejada
|
Actualizado: agosto 11, 2025 01:41 p. m.

Más de 90 personas han sido capturadas este año por delitos sexuales en el Valle de Aburrá. Según el Sivigila, este año en la capital antioqueña se reportaron más de 1.440 casos de menores de edad que llegaron a servicios de urgencias por procedimientos de atención de violencias sexuales.

Los abusos contra menores de edad siguen siendo un factor de especial atención para las autoridades, pues según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, de las más de 90 personas que han sido capturadas por delitos sexuales con menores de edad, más de 60 casos se han reportado solo en Medellín, siendo la capital de Antioquia la más perjudicada por estas situaciones.

Uno de los casos más recientes es el de un hombre de 50 años, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Llanaditas, que fue capturado por abusar y explotar sexualmente de un menor de 13 años.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, mencionó en su momento que en el Distrito se han recibido varias denuncias, particularmente por situaciones donde los agresores sexuales extorsionan a los menores para que no denuncien lo sucedido.

Niños que creen estar teniendo conversación con una niña y que de un momento a otro les mandan material explícito y después les dicen que les manden una foto ya sin ropa. Inmediatamente, ellos empiezan a mandar este material. Ese material termina en las redes pornográficas y terminan extorsionando a estos niños”, expresó el mandatario.

Vale la pena recalcar que la Alcaldía de Medellín reveló que el 24 % de las llamadas a la línea 123 son por violencias sexuales contra menores de edad que corresponden a hechos ocurridos en el transporte y el espacio público.

Es de anotar que según el Sivigila, este año en Medellín se reportaron más de 1.440 casos de menores de edad que llegaron a servicios de urgencias por procedimientos de atención de violencias sexuales. El 83 % de estas atenciones corresponde a niñas y mujeres adolescentes.

