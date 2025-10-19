Más de 900 policías garantizan la seguridad en elecciones de Consejos de Juventud en Antioquia

Las autoridades departamentales confirmaron que todo está preparado para garantizar la seguridad durante las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud (CMJ), que se realizarán este domingo 19 de octubre en todo el territorio antioqueño.

Cerca de 993 uniformados de la Policía Nacional estarán desplegados en los 759 puntos de votación y las 2.562 mesas habilitadas en el departamento, para asegurar el normal desarrollo de la jornada y la protección de los votantes. Según el subcomandante de la Policía Antioquia, Luis Muñoz, los operativos incluyen presencia policial en zonas urbanas y rurales, patrullajes preventivos y acompañamiento en el cierre de los comicios.

"Pero también decirles que son 4.500 policías que integran en el departamento de Policía Antioquia que están volcados en prestar la seguridad de todos los ciudadanos, de todos los jóvenes, de todas las actividades que se generen en este día en temas de seguridad y convivencia a través del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes", destacó el uniformado.

Hasta el momento, no se reportan alertas significativas de alteraciones del orden público. No obstante, las alcaldías pueden mantener medidas que ya tuvieran en curso, como toque de queda o establecimientos comerciales que se cierren más temprano.



Mesas de votación, Registraduría. Foto: boyaca.gov.co

El secretario de Seguridad, Luis Martínez, indicó que se brindó acompañamiento a una joven de San Pedro de los Milagros, que recibió mensajes intimidatorios en redes sociales, hacia la cual se adoptaron medidas de protección por parte de la Policía que busca identificar el origen.

"Una jovencita en el municipio de San Pedro de los Milagros, donde había recibido algunas amenazas por vía Instagram y la colocamos en contacto con la Policía para ver de qué se trataba esa situación, pero digamos que no pasó a mayores", indicó Martínez.

Publicidad

A la par, el Puesto de Mando Unificado (PMU) se instaló a las 7:00 a.m. del domingo para coordinar el seguimiento a la jornada electoral en todas las subregiones de Antioquia. En este espacio estará la Gobernación de Antioquia, la Policía Nacional, el Ejército, la Registraduría y la Procuraduría, con el fin de monitorear el orden público y responder ante cualquier eventualidad.

Más de un millón y medio de jóvenes antioqueños, entre los 14 y 28 años, están habilitados para votar.