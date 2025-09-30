Medellín llegó al 6.4 % de desocupación; en el último año se crearon 95.000 empleos

Una nueva medición hecha por el DANE arrojó que Medellín es la ciudad a nivel nacional con la menor tasa de desocupación pasando de 8.3 % en 2024 a 6.4 % en el trimestre que comprendió a junio, julio y agosto de 2025. Según los últimos números del DANE en la capital de Antioquia se crearon 95.457 nuevos empleos en el último año.

Desde la Alcaldía de Medellín destacaron que los resultados se lograron con la ayuda del sector privado o, por ejemplo, con estrategias como EmpleoFest donde durante esta semana se darán cerca de 10.000 empleos en la ciudad que se sumarán a los casi 100.000 que ya se crearon en Medellín.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, destacó que también se está haciendo el Capital Semilla en donde cerca de 60 emprendedores recibieron 15 millones de pesos para sus emprendimientos.

"Vamos a seguir haciendo las ferias de empleo. Nosotros creemos que no existe mejor política social que la generación de empleo y vamos a seguir trabajando. Esta es una buena noticia. Esto es el resultado del trabajo en equipo con el sector productivo, con los empresarios, con la sociedad civil, con las universidades", manifestó el mandatario.



Así están las cifras de empleo en Medellín

Según las cifras entregadas por el DANE, los sectores que más generaron empleos fueron la industria manufacturera (64.683), transporte y almacenamiento (27.939), administración pública, educación y salud (14.760), y alojamiento y servicios de comida (10.267). Sin embargo, sí hubo variaciones negativas en otras actividades como en los profesionales científicos, técnicos y de servicios administrativos donde se redujo en más de 40.000 los empleos entre el 2024 y 2025.



Finalmente, mencionar que en comparación con otras ciudades de Colombia, Medellín supera casi en un punto porcentual a la segunda ciudad con menos desocupación que es Villavicencio con 7.3 %, seguida por Cali con 7.8 % y Bogotá con 8.2 %.