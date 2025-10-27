Medellín tiene nueva escultura en turística zona de la ciudad: así es la obra

Medellín suma una nueva obra de arte a su paisaje urbano. Se trata de “Vacío presente”, una escultura del artista antioqueño Danilo Cuadros, instalada en Parques del Río, frente al Teatro Metropolitano, una de las zonas más turísticas de la capital antioqueña. La pieza fue entregada este 27 de octubre por el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga, en homenaje a las víctimas del holocausto del Palacio de Justicia, ocurrido en 1985.

Durante el acto, Gutiérrez destacó que la obra busca mantener viva la memoria y reafirmar el compromiso de la ciudad con la verdad y la justicia. “Recordar no es quedarse en el dolor, es transformarlo en compromiso. La justicia no puede volver a arder entre las llamas del odio, sino unirnos como país”, afirmó el mandatario local.

La ceremonia contó con la presencia de familiares de las víctimas, magistrados, estudiantes y representantes de la Rama Judicial. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Augusto Tejeiro Duque, señaló que el homenaje busca que “jamás se olviden los hechos tristes que le ocurrieron a la patria, para que no se repitan”.



Así es la nueva escultura en zona turística de Medellín

La escultura está compuesta por 108 fragmentos que representan a las más de 100 víctimas del ataque. Su figura femenina simboliza la maternidad de la tierra y la resiliencia de un país que sigue buscando justicia. Cuadros explicó que su obra “nace del silencio, pero no para llenarlo sino para escucharlo; es el eco de las voces que el tiempo y la violencia quisieron borrar”.



“Vacío presente” integra figuras icónicas como Themis, Madre patria, La piedad y a la magistrada Fanny González Franco, única mujer entre los jueces asesinados durante la toma. Con esta pieza, Medellín no solo embellece una de sus zonas más turísticas, sino que también rinde tributo a la memoria colectiva y a la dignidad de las víctimas.