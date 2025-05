Milagro en Medellín: familia se salvó de ser aplastada por una roca en la Comuna 13

Milagro en la Comuna 13: Una familia de ocho integrantes se salvó por segundos de ser aplastada por una roca en Medellín . Actualmente, la familia se encuentra albergada en la casa de un familiar y hoy guardan la esperanza de poder recuperar algún día su hogar.

El barrio El Pesebre, en la Comuna 13 de Medellín, fue testigo de un milagro. Debido a las fuertes lluvias, una inmensa roca se desprendió de la ladera y cayó sobre una vivienda habitada por ocho personas, entre ellas dos mujeres embarazadas y una niña de un año. A pesar de la gravedad de la situación, todos los integrantes sobrevivieron.

Ruby Elena Serna Parra, de 48 años, le relató a Blu Radio que aquel día, como de costumbre, se levantó a las 4 de la mañana junto a su esposo para preparar la comida, mientras él se bañaba, ella se encontraba orando cuando un estruendo interrumpió la quietud de la mañana. La ladera cedió, y una roca gigantesca se partió en dos, cayendo una parte directamente sobre su habitación.

Ruby Elena comenzó a gritar, buscando respuestas de sus familiares. En esos momentos, encontraron a una de las integrantes, a Laura, una adolescente de 15 años, que debido a los escombros, quedó atrapada bajo un mueble, quedándose sin aire, aunque finalmente lograron rescatarla.

"Yo tenía el celular en alabanzas cuando yo escuché eso, que se empezaron a caer las rocas, yo lo que hice fue alzar las manos y darle gracias a ellos. Yo no paraba de darle gracias, yo decía gracias señor, porque yo vi esa piedra encima de mí, yo vi esa piedra ahí en segunditos encima de mí. Yo me puse fue a alabar a Dios porque todos los escombros cayeron encima de mí, ahí, al lado mío, los pies y todo", narró Ruby.

"Entonces, yo paré la alabanza y dije: mor (a su esposo) y no me contestaba, cuando ya él como que recapacitó, porque él sí se aporreó la cabeza, me dijo: mor, si estoy bien, empezó él a llamar: Víctor, ¿están bien?, sí, estamos bien. Y Daniela, la nuera mía, gritó, llorando: ¡Ruby, Laura, Laura! Entonces, Laura sí quedó enterrada. Laura dormía en la sala en un mueble y el mueble se volteó y la acuñó con una piedra. El hijo mío no era capaz de sacarla, entonces, como que tuvo fuerzas y la sacó", expresó.

Emergencias por lluvias en Medellín. Foto: suministrada.

Publicidad

"Yo quedé atascada en la cocina, el perrito mío me ayudó a quitar escombros porque la puerta no abría y no me daba para salir de la cocina porque yo quedé encerrada en escombros, entonces yo empecé a quitar esos escombros, yo no sé cómo, pesadísimos, yo empecé agachada y oré, y oré, agachada, entonces el perrito se paró en la mitad de la puerta y retuvo la puerta y yo ahí empecé a sacar escombros hasta que como que no sé, algo hizo como una fuerza, me abrió la puerta, me metí y salí", concluyó.

Ruby menciona que su familia no solo lo perdió todo, sino que también quedaron con secuelas psicológicas y graves heridas. En medio del caos, cuatro de las mascotas de la familia lograron salir ilesas, sin embargo, la gata Laila, la cual llevaba más de un año en el hogar, murió aplastada por una de las rocas. A pesar de esta difícil situación, Ruby sigue optimista y hoy su historia ha inspirado a miles de personas que durante esta temporada de lluvias también lo han perdido todo.

Publicidad

"Nosotros quedamos sin nada, como mi Dios nos trajo al mundo. Pero yo le doy gracias a Dios que estamos toda la familia completica, que yo no estoy enterrando a nadie, ni ellos me están enterrando a mí. Tener mucha fortaleza y creer. No se apeguen a lo material, que se apeguen a Dios porque Dios nos trajo a este mundo sin nada", finalizó la madre.

Milagro en la Comuna 13: una familia de ocho integrantes se salvó por segundos de ser aplastada por una roca en Medellín. En medio del caos, cuatro de las mascotas de la familia lograron salir ilesas, sin embargo, la gata Laila, la cual llevaba más de un año en el hogar, murió. pic.twitter.com/MyJHqzeCot — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 8, 2025

Actualmente, la familia se encuentra albergada en la casa de la madre de Ruby, y hoy guardan la esperanza de poder recuperar algún día su hogar. A pesar de las advertencias de la ciudadanía y el precedente de catástrofes pasadas, la familia indica que ha hecho falta acompañamiento de parte de las autoridades, pues durante la emergencia, manifestaron que los bomberos llegaron tres horas después, por eso hoy le pide a las autoridades que hagan una intervención urgente a esta zona, pues quizás hoy hubo un milagro, pero mañana podría ser una tragedia.