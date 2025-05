Movimiento en masa afecta a cerca de 200 personas en el barrio Villatina de Medellín

Las lluvias no dan tregua en Medellín, pues en la madrugada de este jueves, tras las fuertes precipitaciones, se registró un movimiento en masa en la Comuna 8, específicamente en el barrio Villatina, dejando algunas viviendas colapsadas y decenas de personas afectadas. Por fortuna, de momento no hay heridos ni muertos por la situación.

Los organismos de gestión del riesgo atienden a esta hora la emergencia por el desprendimiento de material registrado en el cerro aledaño a la quedada de la Loca, mientras que los damnificados se encuentran en la Junta de Acción Comunal de Villatina. Jaques León, líder de la zona, detalló que se encuentran haciendo un censo de las familias.

"Nos encontramos en la junta de acción comunal con todos los damnificados para hacerles el censo con la comisión del Dagrd, son de 70 a 100 familias aproximadamente. Hubo un deslizamiento de los cuales hay varias viviendas que quedaron con pérdida total porque las tapó el derrumbe", indicó León.

Víctor Peña, cacique indígena del pueblo Zenú de Medellín y el Valle Aburrá, es uno de los afectados y señaló que ya se conocía que esta zona es de alto riesgo. "Yo estaba construyendo mi ranchito ahí y la luz de tierra me tapó todo. Estaba pagando arriendo en otra casa al ladito y hasta el momento no he podido ingresar a sacar nada", manifestó.

#Video a esta hora organismos de socorro de #Medellín @DAGRDMedellin por un movimiento en masa en el barrio Villatina. El deslizamiento ha afectado varias viviendas, algunas de las cuales han colapsado, dejando a familias damnificadas.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, manifestó que hasta el momento hay 180 personas evacuadas de 40 viviendas.

El día de ayer, en horas de la tarde, se presentó un movimiento de masa por las fuertes lluvias que afectó una vía en el barrio Villatina en la comuna 8.

Nuestro equipo técnico del @dagrdmedellin evaluó y evacuamos una vivienda en riesgo de colapso.



En la madrugada de hoy se…

Por lo pronto, se espera la evaluación del riesgo que hará el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo (Dagrd) de la Alcaldía de Medellín, para determinar cuántas de esas evacuaciones serán definitivas y cuáles sólo temporales.

El líder comunitario pidió solidaridad con las familias damnificadas, algunas de las cuales perdieron todo, incluso sus documentos, por lo que solicitan ayudas, mientras que se espera cómo los apoyará el Distrito.