Mujer, en cuidados intensivos tras tentativa de femicidio en Rionegro, Antioquia

Tras convulsiones y graves heridas causadas por un hombre que sería su pareja sentimental, Natalia Andrea Sánchez, una mujer de 38 años, se recupera en la unidad de cuidados intensivos del Hospital San Juan de Dios de Rionegro, Oriente de Antioquia, tras ser víctima de un aparente intento de femicidio.

Su caso se registró el 25 de octubre, en extrañas circunstancias, en el barrio Quebrada Arriba, cuando la víctima, habitante en situación de calle, departía con varias personas, entre ellas el señalado agresor, con el que sostuvo una pelea por dinero que se le habría extraviado y ante la mirada de los presentes fue brutalmente atacada, al punto de convulsionar varias veces.

"El tipo que se le perdió una plata. Entonces, le pegó, le dio una golpiza, pero la verrionda, la encerró en una pieza y creo que la tiraba contra las paredes. Las personas que estaban ahí solamente escuchaban los gritos y los alaridos de ella y los golpes contra la pared. Eso no es justo", relató a Blu Radio su madre Rocío Atehortúa,

Aunque inicialmente se afirmó que la Policía del municipio no atendió el caso porque los protagonistas estaban bajo efectos del alcohol, el Distrito N°6 Rionegro le confirmó a este medio que su presencia fue solicitada en el hospital por las convulsiones y que en ningún momento “manifestaron que hubiera violencia física”; no obstante todos estos elementos serán materia de investigación por parte de la Fiscalía.

Publicidad

La madre de Natalia Andrea mostró su preocupación porque el hombre, que le habría causado un severo daño cerebral por los golpes y también está en situación de calle, sigue en libertad e incluso ingresó al hospital donde ella se recupera, por lo que tuvo que prohibir su ingreso.

"Él fue el que la llevó. Entonces, ah, que es que yo soy la pareja, entonces yo le dije al vigilante, yo no quiero que aquí venga nadie que no sea ni el papá ni la mamá, pues por referirme a ellos. Entonces se me enoja y me dice, es que, ay, señora por Dios, si no hubiera sido por mí, ella estuviera muerta", indicó la madre.

Publicidad

Ante la situación, Caterina Orozco, secretaria de Familia, Salud e integración Social de Rionegro detalló que se activó el protocolo correspondiente, "desde la secretaría hemos realizado algunos avances frente al acompañamiento permanente con la familia en todo el tema psico-jurídico. También lanzamos la alerta temprana a las entidades o a las autoridades con alerta temprana a la Fiscalía. Ya ellos se encuentran, las autoridades, en esta investigación".

Como suele ocurrir con las violencias de género, Sánchez no solo ha sido víctima con esta agresión, sino que sufrió otra en el municipio de Caldas hace dos meses, momento en el que le propinaron un golpe en la cabeza y en el que al parecer el señalado agresor también está identificado.