Mujer murió en una piscina durante fiesta con extranjeros en Medellín; autoridades investigan

Autoridades en Medellín investigan la extraña muerte de una mujer que, al parecer, estaba en una fiesta organizada por un extranjero cuando se ahogó tras saltar a una piscina. La víctima habría consumido licor y algunos estupefacientes minutos antes de su fallecimiento.

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá y la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Medellín se encuentran investigando la muerte de una mujer que se ahogó en la piscina de una vivienda que hace apenas un par de días estaba siendo habitada por un ciudadano extranjero.

Los reportes preliminares en la zona de la lamentable situación indican que en el inmueble, al parecer, había una fiesta con varias personas que se había alargado durante toda la madrugada en medio de la ingesta de bebidas alcohólicas y algunos estupefacientes.

En medio la reunión en donde habrían participado algunos extranjeros, la mujer que tenía entre 20 y 25 años decidió lanzarse a la piscina que había en la casa y tras varios minutos en el agua, esta dejó de moverse por lo que las personas que estaban en el sitio corrieron para tratar de socorrer a la mujer.



Mientras los testigos intentaron reanimar a la joven, se comunicaron con la portería de la unidad residencial que a su vez llamaron al 123 que llegó rápidamente al lugar y a pesar de realizar maniobras de RCP, la mujer falleció sin importar los esfuerzos que se hicieron para salvarla luego de salir inconsciente de la piscina.

Por ahora las autoridades correspondientes se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para tratar de determinar si la mujer era conocida de los supuestos extranjeros que estaban en la fiesta o si, quizás, la joven se encontraba prestando un servicio para estas personas, al parecer, recién llegadas a la capital de Antioquia.