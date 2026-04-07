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Mujer murió en una piscina durante fiesta con extranjeros en Medellín; autoridades investigan

La víctima habría consumido licor y algunos estupefacientes minutos antes de su fallecimiento.

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