Nuevos detalles sobre explosión que afectó dos menores en San Andrés de Cuerquia, ¿qué se sabe?

Mientras se mantienen los esfuerzos del Ejército y la Policía para dar con el paradero de los responsables de la instalación de un artefacto explosivo en la vereda La Cordillera del municipio de San Andrés de Cuerquia que dejó dos hermanos gravemente heridos, se han conocido nuevos detalles sobre la manera en la que se originó la situación.

Tras una visita en las últimas horas a los menores de seis y ocho años de edad que son atendidos en el Hospital Pablo Tobón Uribe en Medellín, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, aseguró que las versiones preliminares indican que los hechos ocurrieron mientras los niños acompañaban a sus padres en labores propias del campo.

"Ellos estaban en sus tareas cotidianas del campo acompañando a sus padres. Uno de los niños al parecer tocó y manipuló algo que seguramente le pareció curioso y fue el que recibió buena parte del impacto de la detonación", aseguró el mandatario.

Como consecuencia de la denotación el niño sufrió amputación en su mano derecha, mientras que su hermana resultó lesionada por esquilas en mano izquierda. Nuevamente el mandatario departamental rechazó estos hechos de los que responsabilizó al Frente 36 de las disidencias de las Farc y aseguró que serán denunciados ante las instancias correspondientes como una violación al Derecho Internacional Humanitario.



"Es muy triste esto que ha pasado. Vamos a llevar esta situación ante organismos internacionales. Que no se quede en visto, como nos han dejado otras violaciones a los derechos humanos que hemos hecho aquí ante los distintos mecanismos de verificación. Sabemos que los bandidos están preocupados por este hecho que cometieron", confirmó Rendón.

La Gobernación destacó que una vez se conocieron los hechos, a través del Dagran y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, se activaron los protocolos correspondientes para la atención y traslado helicoportado de los heridos a la capital antioqueña. A ello se suma la atención psicosocial que ya está recibiendo la familia de estos niños.