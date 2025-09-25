"Nunca ha gobernado": presidente de Fenalco criticó mandato de Gustavo Petro desde Medellín

En medio de la instalación del Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios - Fenalco 2025 se hablaron de diferentes temáticas de país como la seguridad o la situación política de Colombia que fue el escenario para que diversas voces rechazo se expresaran como, por ejemplo, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien fue tajante al referirse del Gobierno nacional.

Cabal hizo su intervención tratando de llevarle tranquilidad a los empresarios, sin embargo, ese mensaje estuvo cargado de simbolismo político y de rechazo al mandato de Gustavo Petro a quien cuestionó de nunca haber gobernado.

"Después de tres años y un mes de gobierno, faltando diez meses de su mandato, el panorama que deja Petro al país no puede ser más desolador: un gobierno que nunca ha gobernado, unos ministros que nunca han sido equipo, la incoherencia de las acciones, un país nadando en escándalos y la mayor corrupción de la historia", aseguró Cabal.

Pero allí no pararon las críticas en contra del Gobierno nacional, ya que Cabal insistió que el país no debe dejarse distraer con diversas discusiones y que por el contrario se deben tener los ojos puestos en lo que serán las elecciones de 2026.



El presidente de Fenalco dejó entrever que deben existir más acuerdos entre los precandidatos presidenciales, ya que manifestó es un riesgo para la democracia dejarse desconcentrar con una amplia baraja de personas postuladas a la Presidencia.

"No nos podemos permitir llegar a las elecciones de la primera vuelta presidencial dispersos, con una amplia baraja de candidatos por buenos que sean, y poner en riesgo a la democracia y el cambio de rumbo que el país necesita", argumentó.

No obstante, no solo fue Cabal quien habló de la situación actual del país, ya que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, comenzó su intervención asegurando que un año cuando se realice el próximo encuentro de Fenalco seguramente el nuevo presidente sí estará presente y no existirán las distancias que hoy tienen los empresarios y el Gobierno nacional.

El mandatario local aprovechó el espacio para indicar que Colombia necesita una cabeza que trate de enmendar las diferencias que hay entre distintos sectores del país.

"Quien esté frente a nosotros como presidente debe ser alguien que no odie a los millones de colombianos, alguien que recupere y mejore el sistema de salud, alguien que sepa rodearse bien", dijo el mandatario local.

En una tónica similar a la de Gutiérrez también habló el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien mostró su preocupación por la seguridad no solo del departamento sino de los demás territorios en donde persiste la crisis de orden público.

"Para mi era más fácil quedarme quieto y esperar a que el Gobierno nacional pasara.Pero a nosotros los antioqueños, que nos criaron en estas empinadas montañas nos enseñaron que el 'no', no era una posibilidad", declaró Rendón.

Por último, hay que destacar en la instalación del evento de los 80 años de Fenalco se realizó un homenaje póstumo a Miguel Uribe Turbay y las decenas de militares asesinados este año en el país.