"Nunca he tenido criterio político para ayudas": director de UNGRD responde a Federico Gutiérrez

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), rechazó este miércoles cualquier insinuación de retaliación política en la distribución de ayudas del Gobierno nacional. En entrevista con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el funcionario respondió a lascríticas del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien cuestionó la falta de apoyo ante la emergencia por deslizamientos en Villatina.

“No es retaliación política. Yo me comunico con él, como con todos, y nunca ha habido, de mi parte, una intención de zaherir a Antioquia porque son uribistas, eso no existe”, señaló Carrillo. Agregó que en regiones donde su proyecto político fue derrotado, como el Tolima, también se han entregado ayudas sin distingo ideológico.

El director de la UNGRD confirmó que sí expresó que “no había ni un centavo” disponible, pero explicó que eso obedece a una realidad presupuestal: “No hay plata para atender la declaratoria de desastre nacional, eso es un rubro aparte. Por eso se hace la declaratoria con base en la variabilidad climática y se construye un plan de acción intersectorial”, detalló.

Carrillo recalcó que la UNGRD no tiene capacidad financiera para ejecutar proyectos de gran magnitud como los que requiere Antioquia: “La Unidad no tiene recursos ilimitados, atiende la coyuntura con asistencia humanitaria. Que al alcalde le parezca poco, acudimos a solicitudes que ellos hacen, no mandamos cosas porque sí”.

El funcionario también se refirió a las limitaciones presupuestales que enfrenta la entidad tras recortes recientes. “A la UNGRD se le está quitando más de 2 billones de pesos con el recorte del año pasado. Estoy dispuesto al debate, no a que insinúen que hay una retaliación hacia Antioquia”, dijo.

Carrillo aclaró que, según la ley, los primeros respondientes en una emergencia son los municipios y departamentos. “El Gobierno nacional asume cuando se superan sus capacidades. No se puede comparar Medellín con un municipio de sexta categoría. Cuando la Alcaldía no pueda más, ahí concurriremos”, afirmó.

Pese a los cuestionamientos, el director destacó la labor de Federico Gutiérrez en temas de gestión del riesgo. “Hace bien su trabajo. Pero quieren volver esto una disputa política que no existe. Hablando por mí, nunca he tenido criterio político en la entrega de ayudas”, aseguró.

Estas declaraciones del director de la UNGRD se dan luego de que, también en Mañanas Blu, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionara la falta de recursos por parte del Gobierno nacional a través de la entidad que dirige Carrillo para mitigar las afectaciones por lluvias en la capital antioqueña.

¿Por qué viajó director de la UNGRD a China?

También se refirió a las críticas por su reciente viaje a China. “No me fui de paseo, fue en medio de una agenda muy importante —y creo yo exitosa— para el país. Es fácil atacar al Gobierno diciendo que se va a pasear, cuando éramos oposición pasaba lo mismo”, manifestó.

¿Qué está haciendo la UNGRD en La Mojana?

Carrillo aprovechó para referirse a la crítica situación en La Mojana, una región históricamente afectada por inundaciones. “La situación es estructural, no empezó con este Gobierno. Los responsables son las clases políticas de Sucre y Córdoba, que viven a punta de la miseria del pueblo mojanero”, indicó al respecto.

El director reveló que frenó un contrato por 200.000 millones de pesos que consideró irregular. “Yo rompí ese contrato, poniendo en riesgo mi propio patrimonio. No tengo un botón en mi oficina para cerrar Care’ Gato, pero se está estructurando un proyecto para ensanchar el canal de La Esperanza. Claro que me importa el sufrimiento del pueblo mojanero”, concluyó.