"La UNGRD no tiene un peso para la emergencia": alcalde de Medellín tras deslizamiento en Villatina

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, lanzó una dura crítica al Gobierno Nacional por la falta de apoyo frente a la emergencia invernal que afecta a la ciudad, recientemente en Villatina. En entrevista con Mañanas Blu, el mandatario denunció que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo (UNGRD) no ha destinado ni un solo peso para enfrentar la situación.

“La UNGRD no tiene un peso para esta emergencia, me dijo el director de la entidad, y nosotros necesitamos recursos, pero dijeron que no hay un solo peso”, aseguró Gutiérrez. “Todos los recursos los hemos puesto nosotros. Mientras derrochan plata, es infame que ni siquiera les interese lo que pasa con las personas en nuestra ciudad”, agregó.

Publicidad

Las declaraciones del alcalde se dieron tras el deslizamiento de grandes proporciones que destruyó por completo una vivienda en el barrio Villatina, comuna 8 de Medellín. Según el reporte oficial, fueron evacuadas 53 viviendas gracias a la alerta temprana emitida desde la zona.

“La vivienda evacuada ayer se fue completamente con el deslizamiento. Si no se hubiera hecho esa evacuación preventiva, estaríamos hablando de pérdidas humanas”, advirtió el alcalde. Destacó que la respuesta oportuna permitió evitar una tragedia mayor y reiteró el llamado a acatar las recomendaciones de las autoridades.

Seguirán las lluvias en Medellín

Gutiérrez también informó que canceló toda su agenda institucional para concentrarse en la atención de la emergencia. Indicó que la ciudad sigue bajo fuertes lluvias y que, según los pronósticos, estas se mantendrán hasta mediados de junio.

Publicidad

“Hace unas semanas declaramos calamidad pública y venimos atendiendo todo con recursos de la alcaldía. Llevamos más de 560 emergencias atendidas solo en mayo”, precisó el mandatario. Además, advirtió que se están evaluando más evacuaciones para prevenir nuevas tragedias.

El alcalde señaló que las zonas más afectadas por las lluvias y los deslizamientos están en la alta ladera de la ciudad. Entre ellas mencionó barrios de la nororiental y noroccidental, así como las comunas Popular, Manrique parte alta y San Javier.

“El sistema de emergencias y los bomberos no han parado derecho. Están atendiendo emergencias todo el día y toda la noche”, dijo. Agregó que la inspección de viviendas con daños estructurales apenas comienza y que habrá más evacuaciones, algunas temporales y otras definitivas.

Publicidad

Hasta el momento no hay reportes de personas desaparecidas, pero la Alcaldía se mantiene en alerta permanente. Gutiérrez agradeció la solidaridad de la comunidad y resaltó la importancia de seguir trabajando unidos para proteger la vida.

“La comunidad tiene que tener claro que estamos con ellos y son lo más importante. Las ayudas se van a brindar”, aseguró. “Aquí lo primero es la vida, y tristemente esta no será la última emergencia que tendremos en Medellín”.