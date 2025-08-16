Ocupan 21 bienes de la banda ‘Los Jhonny’ en Antioquia: están avaluados en $4.000 millones

Operativos conjuntos entre la Policía y la Fiscalía llevados a cabo en Santa Bárbara, La Pintada e Itagüí lograron propinar un duro golpe a las finanzas del grupo delincuencial ‘Los Jhonny’, estructura con especial injerencia en el Suroeste de Antioquia.

Se trata de la incautación de 21 bienes muebles e inmuebles, entre los que hay apartamentos, casas, vehículos, una sociedad y dos establecimientos comerciales, cuyo avalúo asciende a 4.000 millones de pesos y que habrían sido conseguidos a partir de actividades ilegales como la extorsión y el tráfico de estupefacientes.

De acuerdo con la investigación, el grupo delincuencial utilizaba los ingresos ilícitos para adquirir bienes muebles e inmuebles en diferentes municipios, ocultando su origen ilegal mediante la constitución de sociedades y comercios formales. Esta estrategia les permitía blanquear capitales y financiar actividades criminales en la subregión Suroeste.

Al respecto, el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía en Antioquia, señaló: "Son siete bienes inmuebles entre apartamentos y casas, 21 bienes muebles, camiones, automóviles y motocicletas y una sociedad mercantil y dos establecimientos de comercio. Estos eran utilizados como fachada para ocultar los dineros ilícitos que entraban a este grupo criminal".

El uniformado destacó la incautación de estos bienes como la posibilidad de cerrar los canales de financiamiento destinados a la adquisición de armas, vehículos y otros recursos logísticos para el grupo delincuencial que sería responsable del homicidio de cinco personas, cuyos restos fueron hallados hace pocos días en fosas comunes en zona semirrural del municipio de Santa Bárbara.

En un comunicado de la Fiscalía se reseñó así: "Se trata de los cuerpos de cuatro hombres y una mujer, que habrían sido asesinados e inhumados por presuntos integrantes de la organización delincuencial conocida como Los de Jhony".