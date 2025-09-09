Ofrecen $30 millones de recompensa para esclarecer secuestro y posterior asesinato en Marinilla

Autoridades en el Oriente antioqueño ofrecen 30 millones de pesos para esclarecer el secuestro y posterior homicidio de un hombre en el municipio de Marinilla. También se busca determinar si un doble homicidio en la zona a tiene que ver con el caso.

Después de hallar el cuerpo sin vida de Sebastián López Jaramillo, el hombre que fue secuestrado por falsos policía en el municipio de Marinilla y que luego fue hallado muerto en Concepción, las autoridades en el Oriente antioqueño avanzan en las investigaciones que permitan dar con el paradero de los responsables de asesinar al hombre, que tenía antecedentes judiciales.

Por esta razón, además de acudir a información que puedan entregar habitantes de la zona para esclarecer lo sucedido, las autoridades en Antioquia aún se centran en la revisión de medios tecnológicos de videovigilancia y articulación con organismos judiciales para dar con el paradero de los actores materiales del crimen.

El subsecretario de Seguridad de Marinilla, Javier Fonseca, confirmó que para que se aceleren los procesos decidieron ofrecer una millonaria recompensa para identificar a los autores materiales del hecho: “Ofrecemos una recompensa de 30 millones de pesos para las personas que nos den información, que nos ayuden a identificar y a esclarecer los hechos que se presentaron en Marinilla este fin de semana. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir persiguiendo a los bandidos”, afirmó.

Uno de los últimos focos de investigación está en que al tiempo que ocurrió la situación con López, dos personas más fueron asesinadas en Marinilla, por lo que la Policía Nacional no descarta que los hechos hayan tenido relación con la presencia de múltiples organizaciones criminal como el Clan del Golfo, grupo armado del que sería parte la víctima que era conocido como alias 'Cáncer'.

El comandante encargado de la Policía Antioquia, coronel Luis Muñoz, indicó que en este momento no pueden desestimar ninguna línea de investigación hasta que no quede claro quiénes secuestraron y luego asesinaron a López: “Es motivo de investigación, eh horas después en la tarde se presenta un doble homicidio en el municipio de Marinilla también en zona urbana. El sicario afecta a dos personas, uno de ellos muere en el lugar, otro alcanza a llegar lesionado al centro médico, sin embargo, por la gravedad de las heridas también falleció”, agregó.

Por ahora, otra de las pistas que siguen en Marinilla y municipios cercanos es al vehículo en donde alias 'Cáncer' fue secuestrado, que hasta el momento no ha aparecido y que sería una pieza fundamental para que las autoridades logren esclarecer el homicidio.