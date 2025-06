Ofrecen $ 50 millones de recompensa por responsables de ataque armado en Valdivia, Antioquia

Ofrecen 50 millones de pesos de recompensa por información que permita la captura de responsables del ataque armado del ELN que cobró la vida de una patrullera en Valdivia, Antioquia. Por cabecilla del grupo armado en la región la suma asciende a 500 millones de pesos.

Así lo indicó el general Carlos Fernando Triana, director general de la Policía, quien anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los responsables de este ataque con ráfagas de fusil a la estación de la institución en este municipio y en el que falleció María Alejandra Vieda Almario, integrante de la patrulla de vigilancia.

"Rechazo contundente, ofrecemos una recompensa de hasta 50 millones de pesos para aquel que me dé información o quien suministre información que me permita la ubicación rápida y captura de estos criminales. Estamos de luto pero eso no significa que vamos a bajar a guardia contra los criminales del país", indicó el general.

De igual manera, el alto mando policial reveló que el ataque armado, al parecer perpetrado por la guerrilla del ELN, fue ejecutado con sevicia, pues la infraestructura de la institución resultó afectada por más de 100 disparos.

"Fue ultimada con impactos de arma de fuego de largo alcance. Más de 130 disparos perpetraron estos criminales en contra de la estación de Policía", añadió.

Como autores materiales estarían involucrados dos hombres del grupo armado, pero sobre el determinador autoridades departamentales han indicado que estaría alias ‘Matías’, por quien ya se ha anunciado una recompensa de 500 millones de pesos.

Ataque a la policía por parte del ELN. Foto: suministrada.

"Este sujeto es cabecilla de la compañía Héroes de Tarazá, a quienes se les atribuyó el atentado donde muere la patrullera. Nosotros estamos ofreciendo hasta 500 millones de recompensa por información que nos conduzca a la individualización de este sujeto", dijo por su parte el secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Eduardo Martínez.

Sobre ‘Matías’ se conoce que ocupa la comandancia tras la condena a más de 20 años de prisión de Julián David López Atencia, alias ‘Darío’. Además, que con más de 18 años en la organización guerrillera fue reclutado siendo menor de edad y se le considera un experto en el manejo de armas y explosivos.