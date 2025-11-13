Ofrecen hasta 20 millones de recompensa por un preso que se fugó de cárcel en Abejorral

Hasta 20 millones de pesos de recompensa ofrece la Gobernación de Antioquia por información que permita recapturar a un preso que se fugó de la estación de Policía de Abejorral. El hombre estaba privado de la libertad por el delito de porte ilegal de armas.

Luego de la alerta dada por la Alcaldía del municipio de Abejorral, en las últimas horas la Gobernación de Antioquia anunció una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien suministre información que permita la recaptura de Luis Fernando Garzón Torres, quien se fugó el pasado 9 de noviembre de las instalaciones de la estación de Policía de esa localidad del Oriente.

Según revelaron las autoridades, Garzón Torres estaba privado de la libertad por el delito de porte ilegal de armas cuando logró escapar del lugar de reclusión. Aunque luego de conocerse lo sucedido, las autoridades activaron un plan candado y los protocolos de búsqueda en diferentes zonas del municipio y sus alrededores, todavía no ha sido posible su ubicación.

Por lo pronto, la Policía Nacional informó que junto con la Administración Municipal de Abejorral trabajan de manera articulada con la Gobernación y organismos de seguridad para ubicar al hombre, lograr su pronta recaptura e indagar en qué circunstancias se presentó la fuga.



Las autoridades pidieron a la ciudadanía a colaborar con información confidencial que permita ubicar al fugitivo, comunicándose al número 314 884 11 05 o a la autoridades más cercana.