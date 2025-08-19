Publicidad

Ofrecen millonaria recompensa por alias ‘Diego’, cabecilla de Los Libertadores en Antioquia

La Administración Departamental ha informado de varias recompensas por otros cabecillas de grupos armados como los son alias ‘Guaricho’ y alias ‘Joao’, de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

Alias 'Diego'.
Alias ‘Diego’
Gobernación de Antioquia
Por: María Fernanda Quejada
|
Actualizado: agosto 19, 2025 01:48 p. m.

Gobernación de Antioquia anunció millonaria recompensa por información que permita la captura de alias ‘Diego’, cabecilla del grupo delincuencial ‘Los Libertadores’.

Recientemente, la Administración Departamental ha informado de varias recompensas por otros cabecillas de grupos armados como los son alias ‘Guaricho’ y alias ‘Joao’, de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo.

La Gobernación de Antioquia ofreció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita la ubicación y judicialización de alias ‘Diego’, señalado como cabecilla del grupo de delincuencia común organizada ‘Los Libertadores’.

Según la Secretaría de Seguridad del departamento, aparte de ser el cabecilla de la organización, el hombre tiene injerencia criminal en el municipio de Amalfi, donde la estructura se dedica a la extorsión, hurto y microtráfico. Las autoridades habilitaron las líneas 3213947094, 3143619819 y el número de emergencias 123 para recibir datos que conduzcan a su captura.

Es de anotar que este no es el único cabecilla que está siendo buscado por las autoridades de Antioquia, pues recientemente, durante un reciente Consejo de Seguridad en Amalfi, el gobernador Andrés Julián Rendón anunció millonarias recompensas por cabecillas de las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo que delinquen en el Nordeste del departamento. Se trata de alias ‘Guaricho’ y alias ‘Joao’, por quienes la Gobernación está ofreciendo una recompensa de 100 y 50 millones de pesos respectivamente.

En menos de 48 horas, ya son tres los cabecillas de grupos armados y delincuenciales por los que se ofrecen millonarias recompensas, sumando un total de 200 millones de pesos por información sobre el paradero de alias ‘Guaricho’, ‘Joao’ y ‘Diego’.

