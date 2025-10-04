En vivo
Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Orgullo País: la Bienal de Antioquia regresa después de 44 años para impulsar el arte colombiano

Orgullo País: la Bienal de Antioquia regresa después de 44 años para impulsar el arte colombiano

El director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia, Roberto Rave, presentó este gran evento de arte contemporáneo que se realizará en el departamento de Antioquia entre el 2 de octubre y el 25 de noviembre de 2025.

BIAM Antioquia 2025.
Foto: Alcaldía de Medellín / Imafe Fx / BIAM
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 4 de oct, 2025

Tras más de cuatro décadas de ausencia, la Bienal Internacional de Arte de Antioquia y Medellín (BIAM 2025) vuelve para situar a la región en el mapa mundial del arte contemporáneo. Entre el 2 de octubre y el 25 de noviembre, Medellín y 15 municipios del departamento serán escenario de un evento sin precedentes, gratuito y abierto a todo público.

Con el concepto curatorial “El arte, una ventana a la libertad”, la bienal busca recuperar la tradición de las míticas Bienales de Coltejer de los años 60 y 70, conectando ese legado con las voces y prácticas artísticas del presente.

Teatro
Teatro
Foto: referencia, Lexica.art

La propuesta se extiende más allá de Medellín: de la cordillera al mar, desde Santa Fe de Antioquia hasta Apartadó, generando un diálogo cultural en territorios que rara vez han tenido acceso a este tipo de plataformas.

La Bienal reunirá más de 300 obras de 120 artistas locales e internacionales, entre ellos figuras como Azuma Makoto (Japón), Ibrahim Mahama (Ghana), Delcy Morelos (Colombia), Betsabeé Romero (México) y reconocidos maestros colombianos como Miguel Ángel Rojas, María Elvira Escallón y José Alejandro Restrepo.

Las obras se desplegarán en una amplia red de escenarios que incluye el Museo de Antioquia, el Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe, el Distrito Creativo del Perpetuo Socorro, el Antiguo Edificio Coltabaco, el Pabellón Bello – Parque de Artes y Oficios, así como universidades y casas de cultura en distintos municipios.

La BIAM 2025 también se propone como un espacio de encuentro y formación: recorridos guiados, talleres, conversatorios y encuentros con artistas estarán disponibles para públicos de todas las edades.

La Bienal representa un hito para Antioquia, al retomar un legado histórico y proyectar la región como epicentro cultural de relevancia global”, afirmó Roberto Rave, director del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia (ICPA), entidad organizadora.

Con una expectativa de 400.000 visitantes y la generación de 2.000 empleos directos e indirectos, la Bienal no solo impulsa la escena artística, sino que también dinamiza sectores como el turismo, la logística y el comercio local.

Así, después de 44 años, la Bienal vuelve para consolidar a Antioquia como un territorio de arte, memoria y futuro, reafirmando el papel del arte como motor de libertad y transformación social.

Escuche aquí de qué se trata:

Medellín

Arte

