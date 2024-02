Otra ciclista denunció que un hombre la acosó sexualmente cuando entrenaba en el oriente antioqueño

A bordo de una motocicleta que, al parecer, llevaba la placa tapada con una bolsa negra, se desplazaba el hombre que se aprovechó de una joven ciclista, que entrenaba sola en la vía Rionegro - La Ceja, para tocarle la nalga.

Así lo denunció la deportista por medio de un video que publicó en sus redes sociales, donde narra que a pesar de que salió detrás del acosador para reclamarle, no logró alcanzarlo, pues este se desvió por otra vía.

"Yo le digo mucho a las mujeres que tenemos que ser muy independientes, que no podemos depender de otras personas o de un grupo para poder cumplir con el entrenamiento, pero es muy triste ver el panorama... Uno no puede definitivamente estar tranquila porque hay un loco enfermo en una moto tocándole la nalga a las ciclistas en la vía Rionegro - La Ceja", relató la ciclista por medio de un video.

La ciclista lamentó que a pesar de que ella no es la única que ha denunciado ser víctima de acoso en esta vía, las autoridades no hagan nada: "Yo no soy la única que ha denunciado esto, siempre pasa lo mismo los domingos y esa vía es llena de ciclistas, y ya, no pasa nada", agregó sobre su caso por el cual, de momento, las autoridades no se han pronunciado.