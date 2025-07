Pacientes en Antioquia celebran orden a Savia Salud de entregar 41.000 medicamentos atrasados

Pacientes en Antioquia celebraron la decisión de la Supersalud frente a ordenar a Savia Salud la entrega de 41.000 medicamentos atrasados. No obstante, mostraron dudas sobre su cumplimiento por falta de recursos para cumplir con tratamientos, muchos de ellos de alto costo.

En medio del complejo panorama de la salud en el país, para varios sectores, especialmente pacientes, ha sido recibido como un verdadero alivio la resolución de la Superintendencia de Salud, en la que se le ordena a Savia Salud EPS entregar 41.811 medicamentos e insumos pendientes.

Desde Antioquia, donde están la mayor parte de usuarios de esta entidad que sigue intervenida por el Gobierno nacional desde junio de 2023, aseguraron que la decisión abre la posibilidad de seguir mejorando la atención, especialmente para usuarios con patologías de alto costo que representan cerca de la mitad del total de tratamientos.

Sin embargo, Gustavo Campillo, vocero de la organización Pacientes Colombia, destacó que en el fondo la orden de la Supersalud es difícil de cumplir, mientras que el sistema siga padeciendo de liquidez. Es decir, aunque puede existir cualquier tipo de orden, la falta de dinero para ejecutarla la puede hacer inviable.

"Tratando de reconocer la acción, la realidad de la acción es la que yo no veo fácil, porque usted le puede decir a Salud que entregue 48 mil tratamientos que tiene interrumpido en su población afiliada y de dónde va a sacar la plata. Si estamos hablando de patologías de alto costo crónicas severas", explicó

Por otra parte, Campillo destacó que las dificultades que actualmente están reportando los pacientes de Savia Salud no se da solo por falta de medicamentos, sino de oportunidad en las autorizaciones de los mismos por parte de especialistas.

Publicidad

"Las dificultades están asociadas a la continuidad del tratamiento con dos variables. Una, que no me entreguen el medicamento. Y dos, que a pesar de que me quieran entregar el medicamento, no tengo la cita con el médico que me lo va a prescribir. Entonces interrumpo por cualquiera de las dos líneas", expresó el vocero.

Dentro de la decisión que involucra a Savia Salud, las autoridades también ordenaron una auditoría a los tres operadores logísticos que estarían tras los incumplimientos a corte del 25 de junio y que son Medic de Colombia con 103.417 registros de pendientes, Todo Drogas con 263 pendientes y COHAN con 24.310 pendientes.