Partidos piden protección para concejales y alcalde por supuestas amenazas de disidencias Farc

Ante las amenazas que se dieron a conocer recientemente contra el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y los concejales Claudia Carrasquilla, Andrés Tobón y Andrés Rodríguez, de que hay un supuesto plan por parte de las disidencias del frente 36 de las Farc para atentar contra sus vidas, el partido Centro Democrático rechazó categóricamente estas intimidaciones y pidió acciones urgentes.

A través de un comunicado, la colectividad exigió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) y a las autoridades competentes implementar medidas urgentes y efectivas para garantizar la seguridad de todas las personas amenazadas. Asimismo, solicitó reforzar de inmediato los esquemas de protección para prevenir cualquier acción que ponga en riesgo su vida e integridad.

Sebastián López, actual presidente del Concejo de la ciudad y quien también pertenece a ese movimiento político señaló que hace cuatro meses él mismo fue blanco de amenazas de muerte, por lo que pidió a las autoridades actuar.

"Siéntanse arropados por sus compañeros acá en el recinto y como presidente del Concejo le exigimos a la Unidad Nacional de Protección, primero revisar los esquemas de seguridad de cada uno de estos tres concejales, si es necesario reforzarlos, para brindarles todas las medidas de seguridad necesarias para que ellos puedan tener su integridad completamente blindada", dijo López.

Por su parte, el concejal Alejandro Arias, del Partido Verde, mostró preocupación por la situación de sus colegas y se sumó a las voces que piden un refuerzo de seguridad urgente para los miembros de Creemos y el Centro Democrático que hoy enfrentan este riesgo.

"El concejal Andrés Tobón y Claudia han dado una batalla de frente, y de frente nosotros también como concejales de Medellín y como institucionalidad tenemos que decirle a la Unidad Nacional de Protección que protejan a nuestros compañeros, que están en la calle denunciando, dando la cara, y no solo lo hacen como concejales de Medellín, sino como institucionalidad", indicó a su turno Arias.

Publicidad

En el mismo comunicado se alertó que estas amenazas se dan en un contexto de ataques sistemáticos contra dirigentes de la oposición en Colombia. Finalmente, el partido aseguró que no permitirá que “el terrorismo continúe silenciando a quienes trabajan por la seguridad, la democracia y las libertades en el país”.