Persecución terminó en Medellín con captura de hombre que cometió ataque sicarial en Rionegro

Tras persecución de película, capturaron en Medellín a presunto responsable de ataque armado en Rionegro, Antioquia. Una persona resultó herida y se recupera en un centro asistencial

Un ataque armado ocurrido en el sector Barro Blanco del municipio de Rionegro dejó a una persona herida por una bala perdida y desencadenó un operativo que terminó con la captura de uno de los presuntos responsables en Medellín.

Según indicaron las autoridades, el atentado iba dirigido contra los ocupantes de un vehículo. Durante el hecho en zona urbana se registraron disparos y una persona que no estaba involucrada resultó lesionada, por lo que fue trasladada a un centro asistencial, donde recibió atención médica, y se encuentra fuera de peligro.

Tras el ataque, las autoridades iniciaron el seguimiento del vehículo en el que habrían huido los responsables. Las cámaras de videovigilancia permitieron identificar un taxi que, según los reportes, participó en el hecho y salió del municipio en el Oriente del departamento con dirección al Valle de Aburrá.



Por su parte, Carolina Tejada, secretaria de Seguridad y Justicia de Rionegro informó que el seguimiento a través de las cámaras del Centro de Monitoreo fue posible rastrear la ruta de escape y facilitar la acción policial que llevó a la captura.

“Gracias a la oportuna reacción y protocolo de nuestro centro de monitoreo y control. En articulación, por supuesto, de nuestra Policía Nacional se logra la ubicación del vehículo en donde se movilizaba el presunto delincuente, dando como resultado la captura y la incautación del arma de fuego”, afirmó.

De acuerdo con lo informado por el secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, el sistema de cámaras de la capital antioqueña también permitió ubicar el vehículo e iniciar una persecución.

El conductor omitió la orden de detenerse, el taxi se volcó durante la huida y, según Villa, el hombre intentó apuntar con un arma a los policías, momento en el que los uniformados dispararon, lo hirieron y procedieron con el operativo.

Por lo pronto, el detenido quedó bajo custodia de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, que asumió el procedimiento judicial correspondiente.