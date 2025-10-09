En vivo
Pipetas de gas generaron incendio en restaurante de Envigado: un mesero resultó herido

La emergencia se habría provocado tras la explosión justamente de las pipetas que abastecen los sistemas de parrillas y cocinas del establecimiento, ubicado en el barrio Alcalá.

Incendio en el barrio Alcalá, de Envigado.
Incendio en el barrio Alcalá, de Envigado.
Bomberos Envigado
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 9 de oct, 2025

Una fuerte explosión en un restaurante generó alarma en la tarde de este jueves 9 de octubre en el barrio Alcalá del municipio de Envigado.

Según el reporte preliminar entregado por parte del Cuerpo de Bomberos de esa localidad del sur del Valle de Aburrá, la situación se registró tras un incidente con pipetas que estaban conectadas a parrillas y cocinas del establecimiento, provocando al mismo tiempo un incendio que fue controlado.

En el lugar se encontraban varios clientes que resultaron ilesos tras un rápida evacuación. Sin embargo, un mesero resultó con quemaduras leves en su cara y uno de sus brazos, según detalló el capitán Luis Bernardo Morales, comandante del Cuerpo de Bomberos.

"Hay solamente una persona con algunas quemaduras en brazos y en la cara, que es un mesero del restaurante. El hombre, en el proceso de usar unos extintores, sufrió la afectación", indicó.

Una vez controlado el fuego, iniciaron las respectivas investigaciones por parte de las autoridades para determinar las causas que generaron la explosión de las pipetas, así como evaluar los daños en el local comercial y posibles afectaciones en edificaciones aledañas.

Cerca de 700 incendios estructurales al año

Fallas eléctricas, entre ellas cortocircuitos, instalaciones antiguas o sobrecargadas, y el uso de llamas abiertas en actividades cotidianas como la cocina, el uso de veladoras o procesos industriales que requieren fuego, son las principales causas de que en promedio cada día se registren dos incendios estructurales en Antioquia, unas 700 emergencias al año, de las cuales 85% ocurren en Medellín, según la Asociación Nacional de Protección contra el Fuego (ANRACI).

