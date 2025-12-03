Polémica en Caucasia tras iniciativa de habitantes para armarse por frecuentes robos

Cansados de los frecuentes casos de hurtos a sus viviendas y la ausencia de las autoridades habitantes del barrio Altos de San Juan en el municipio de Caucasia acordaron tras una reunión polémicas acciones que ya empiezan a generar reacciones en el departamento.

Siete hechos delictivos solo en el mes de noviembre, donde incluso han amordazado a los habitantes de las casas para robarles dinero, joyas y otro objetos de valor llevaron a que decidieran iniciar la compra de armas legales para hacer frente a los delincuentes e incluso contratar una empresa de vigilancia.

Aunque destacaron que la presencia de la policía en la zona es casi nula, desde la institución en el departamento defendieron que constantemente están en articulación con las autoridades de gobierno de esta localidad del Bajo Cauca antioqueño para prevenir cualquier tipo de delito.

El coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia, destacó que decisiones como las anunciadas contra la población civil favorecen a la generación de una percepción de inseguridad del que solo se benefician los criminales.



"Genera una percepción de inseguridad que va a llevar a cabo también temas que van a afectar la seguridad ciudadana. Aquí no se va a permitir, vuelvo a insistir, el Código Penal colombiano es claro y la persona que esté armada de manera ilegal será capturada", manifestó.

Rico destacó que según el Artículo 365 del Código Penal el porte, tenencia, tráfico o fabricación de armas de fuego sin permiso podría derivar en sanciones como prisión de 9 a 12 años y podría agravarse si se trata de armas de uso restringido o privativo de las fuerzas armadas o cuando se oponga resistencia violenta o haya ocultamiento de identidad tras requerimientos de las autoridades frente a estos artefactos.