Gas en Colombia
Advertencia de Trump
Miguel Ayala
Cúcuta vuelve a la A

Antioquia  / Polémica en Caucasia tras iniciativa de habitantes para armarse por frecuentes robos

Polémica en Caucasia tras iniciativa de habitantes para armarse por frecuentes robos

La situación ocurre en el barrio Altos de San Juan donde también propusieron contratar una empresa de vigilancia. Autoridades rechazaron la idea.

