Polémica en Turbo: aprueban proyectos para legalizar más de 1.000 predios ocupados irregularmente

Polémica en el Concejo de Turbo por la aprobación de proyectos que buscan legalizar más de mil predios que habían sido ocupados irregularmente hace 40 años. Esta situación generó inconformidad entre líderes del Distrito, quienes habían advertido en su momento que de no prosperar la iniciativa podrían acudir a vías de hecho y exigir la salida de los concejales que se opongan.

En el Concejo del Distrito de Turbo se vive un ambiente de tensión en torno a dos proyectos de acuerdo que hoy fueron aprobados para legalizar los predios de más de mil familias, algunas con más de cuatro décadas esperando su titulación.

Durante un debate anterior sobre esta iniciativa, la discusión se salió de control y la sesión tuvo que ser suspendida, pues varios concejales expresaron reparos frente a la aprobación. Esta situación generó inconformidad entre líderes del barrio Jesús Mora, una de las comunidades más grandes del Distrito Portuario, quienes advirtieron en su momento que de no prosperar la iniciativa podrían acudir a vías de hecho y exigir la salida de los concejales que se opongan.

El concejal de Turbo, Gilberto Sánchez, explicó a Blu Radio que las propuestas que hoy ya fueron aprobadas buscan regularizar predios pertenecientes a la Central Nacional ProVivienda (CENAPROV), que fueron abandonados desde los años 80 en medio de la violencia en Urabá. Según dijo, se realizaría una permuta con el Distrito y la entrega de terrenos, que comprenden unas 40 hectáreas, a manera de dación en pago.

"Son gente que se fueron, que más nunca vinieron a reclamar nada. Y luego ahora, de más de 60, 40 años, vienen a hacer una negociación con la Alcaldía por medio de una permuta y una acción de pago y donación de los bienes. Entonces, ¿qué proponen? ellos proponen dos acuerdos que se cambien. Todo ese predio de Jesús Mora, que son más de 40 hectáreas, todo Jesús Mora no es CENAPROV, pero todas esas hectáreas que están ahí, pueden cambiarlas por dos hectáreas detrás del estadio, que es un barrio muy popular de aquí, del distrito de Turbo", indicó el concejal.

"Entonces, ellos, en dación de pago y donación, dan otros predios para que también sean legalizados y que sean patrimonio del distrito. Pero, ¿dónde está el enredo? El enredo está en que nosotros, como concejales, no es que nos estamos oponiendo. Todos queremos que las familias del Distrito de Turbo tengan ese tipo de alivios en materia de predial y que puedan tener sus predios y sus matrículas para poder acceder a subsidios de vivienda y otras cosas. El tema aquí es que no son claros", añadió.

El concejal también cuestionó que, pese a que el año pasado el Concejo otorgó facultades a la administración para avanzar en el proceso, se habrían pagado más de 160 millones de pesos a un abogado sin que, presuntamente, se entregara una sola resolución de estos bienes. De igual manera, solicitó a la administración soportes técnicos que permitan dar mayor claridad a lo que se pretende con los proyectos.

"Trajeron a un delegado del Ministerio de Vivienda para que nos explicara que la plata ya estaba... Porque según ellos, según lo que relataba el señor, cada caracterización vale 180 mil pesos. Es que no nos meten los dedos a la boca, porque nosotros le dimos las facultades el año pasado para que fueran e hicieran lo propio, lo que están buscando hoy. Le pagaron más de 160 millones de pesos a un abogado, seis meses, para que hiciera ese trabajo, y no entregaron una sola resolución. Es que eso es lo delicado del tema. Yo no le puedo pagar a un abogado 160 millones para que me caliente una silla y no me entregue una resolución de los bienes", añadió el corporado.

El secretario de Planeación de Turbo, Edinson Carrillo, defendió la iniciativa, pues la falta de títulos ha impedido que el Distrito pueda recaudar impuestos de manera adecuada.

"No podemos recaudar, no podemos generar impuestos, sino solamente sobre la mejora, pero no en el sueldo, porque no hay una legalidad como tal", indicó el funcionario.

La comunidad, entre tanto, mantiene la expectativa, pues con su aprobación se podrían ver beneficiados más de 7 mil personas. Por el momento, el Proyecto 017 fue aprobado con 9 votos a favor y 8 en contra y por su parte, el Proyecto 018 también recibió luz verde.