Policías en Amalfi fueron hostigados con tatucos y drones: Secretaría de Seguridad de Antioquia

En hechos que son materia de investigación por parte de las autoridades, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó que en zona rural del municipio de Amalfi fue derribado un helicóptero de la Policía que, al parecer, estaba ayudando a labores de erradicación de cultivos de coca.

Blu Radio habló con el director operativo de la Secretaría de Seguridad de Antioquia, José Lesmes, quien confirmó que momentos antes de que los uniformados se montaran al helicóptero fueron hostigados.

"En la mañana hoy había un grupo de antinarcóticos de la Policía, en la vereda Los Toros, estaban haciendo un tema de dispersión y fueron atacados con drones, con tatucos, y con disparos de fusil", explicó.



Sobre el ataque

Según ha dado a conocer el mandatario regional, los uniformados que iban en la aeronave fueron atacados con un dron por un grupo armado aún por determinar, ya que en esta zona de Antioquia delinquen las disidencias y el Clan del Golfo.

Lesmes le confirmó a Blu Radio que el ataque terrorista sucedió en medio de una acción militar para hacer la extracción de los policías atacados.

"Por ingresar un helicóptero UH-60 para recogerlos y preservar la vida de los uniformados. Cuando el helicóptero los recoge, despega, más adelante y, aparentemente, es derribado y el helicóptero se estrella con todos los ocupantes", destacó el funcionario.

Aunque aún es incierto el número de víctimas producto del ataque terrorista, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó, a través de su cuenta de X, este hecho.

"Logran derrumbar un helicóptero de la Policía, con hasta el momento un técnico muerto”, dijo el mandatario.