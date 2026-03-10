Por falta de pruebas, en Antioquia todos los capturados por delitos electorales quedaron en libertad

En Antioquia, todos los capturados por delitos electorales fueron dejados en libertad por falta de pruebas. Expertos explicaron que el dinero también deberá ser devuelto a estas personas, misma suerte que correrían los demás señalados en el país.

Un sinsabor quedó en Antioquia tras dos días de las elecciones legislativas que dejaron seis personas detenidas por incurrir en delitos electorales en hechos registrados en Medellín, Anorí, Sabaneta, San Roque, Rionegro y Guarne.

Según se confirmó en las últimas horas, ninguno de los mencionados capturados en el departamento en medio de la jornada de comicios legislativos continúa siendo judicializado, ni obtuvo medida de aseguramiento, al parecer, por falta de acervo probatorio que diera cuenta de que en realidad iban a comprar votos.

Ni siquiera para el caso de una mujer que fue sorprendida en el sector Plazas de Ferias, en el Nordeste antioqueño, con fichas de campaña electoral del Partido Liberal y dos millones de pesos en diferentes denominaciones y en efectivo; ni tampoco el caso de Medellín, donde fue capturado un hombre con 11 millones de pesos en efectivo.



El abogado penalista, Óscar Santamaría, explicó que si bien en territorio nacional capturaron a más de 90 personas este fin de semana por delitos relacionados con la jornada, los uniformados de la Policía Nacional no tenían cómo entregar evidencia de que el dinero incautado tenía relación con la compra de votos.

“Como no se logra estructurar por parte de los agentes captores para que quiera este dinero, simplemente se legaliza la captura, no se imputa cargos y se da la libertad inmediata de esas personas y con relación al dinero incautado, pues el fiscal encargado del caso de la evidencia tiene que devolver dicho dinero”, explicó el abogado Santamaría.

Otros casos registrados en Antioquia ocurrieron por ejemplo en Rionegro, donde un hombre transportaba en un vehículo 3.000 volantes alusivos al Centro Democrático, material que estaba repartiendo cerca a un punto de votación; mientras que en Guarne, un sujeto fue aprehendido por el delito de constreñimiento en el puesto de votación de la vereda San José.

De igual forma, en el corregimiento de San José del Nus, jurisdicción de San Roque, a un hombre se le incautaron 300 afiches, 4 pendones y 280 tarjetas, por lo que se impusieron seis comparendos por la misma conducta.

Cifras de la Policía Nacional destacan que este año hubo un aumento del 109 % en las capturas por delitos electorales, con 46 casos frente a 22 en el año 2022 y 550% de capturas por incautación de dinero, que subió de 8 a 52, dejando aprehendidos recursos por 3.761 millones de pesos en estos comicios (en los anteriores fue de 2.792 millones).