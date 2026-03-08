Mindefensa plantea que se restringa movimiento de dinero de efectivo en elecciones en Colombia

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, planteó la posibilidad de implementar nuevas medidas para prevenir la compra de votos y otros delitos electorales en Colombia. Entre las propuestas que mencionó está restringir el movimiento de dinero en efectivo durante los días previos a las elecciones, una medida que, según explicó, podría ayudar a combatir la corrupción electoral.

La idea surge en medio de recientes operativos de las autoridades relacionados con presuntas irregularidades durante el proceso electoral.

En conversación con Meridiano Blu este domingo, el ministro fue consultado sobre el caso de un candidato a la Cámara de Representantes en el departamento de Amazonas que fue detenido tras ser encontrado con dinero en efectivo que, según las autoridades, no pudo justificar.

Sánchez explicó que la información inicial proviene de reportes de la Policía y que será la justicia la encargada de determinar lo ocurrido. De acuerdo con el funcionario, la persona no habría podido explicar por qué transportaba esa cantidad de dinero ni el origen del mismo cuando fue requerida por las autoridades.



“Cuando se le pidió justificar el dinero, la información preliminar indica que no fue respetuoso con la autoridad, incluso arrojó el dinero a la calle”, relató el ministro.



¿Se restringirá el efectivo antes de elecciones?

A raíz de este tipo de situaciones, el ministro planteó abrir una discusión sobre posibles controles adicionales en los días previos a los comicios.

Según explicó, así como en Colombia se aplican medidas como la restricción al porte de armas y la ley seca antes de las elecciones, también podría evaluarse limitar el movimiento de grandes cantidades de dinero en efectivo.

La propuesta consistiría en que, durante dos o tres días antes de la jornada electoral, las personas solo puedan movilizar montos limitados de efectivo.

“¿Deberíamos, así como restringimos las armas y la ley seca previos a las elecciones, hacer lo mismo con el dinero en efectivo?”, planteó el ministro durante la entrevista.

Como ejemplo, sugirió que podría establecerse un límite cercano a cinco millones de pesos, aunque aclaró que se trata de una reflexión que debería discutirse públicamente.

El objetivo sería reducir los riesgos de compra de votos u otras prácticas ilegales que suelen involucrar el uso de dinero en efectivo.



¿Por qué mindefensa plantea restricción de dinero?

El ministro también mencionó otros casos detectados por la Policía en medio de los operativos de control electoral. Uno de ellos ocurrió en La Guajira, donde fue hallado un vehículo que transportaba 145 millones de pesos en efectivo.

Según el reporte entregado por las autoridades, el dinero estaba distribuido en siete sobres que tenían el mismo tipo de letra, junto con nombres, números de celular y lugares de destino.

El funcionario destacó que los policías que realizaron el procedimiento no alteraron el material encontrado y que se abrió una investigación interna para garantizar la transparencia del proceso y proteger la cadena de custodia de las evidencias.



Línea para denunciar corrupción electoral

Durante la entrevista, el ministro también recordó que los ciudadanos pueden denunciar posibles hechos de corrupción a través de la línea 157, habilitada para recibir información sobre irregularidades.

La invitación del Gobierno es que la ciudadanía utilice este canal para reportar cualquier sospecha relacionada con delitos electorales.

“El 157 es para combatir la corrupción, no solamente en el sector público, sino también en el privado”, señaló Sánchez.

Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa destacó el trabajo de policías y militares durante el proceso electoral y recordó los riesgos que enfrentan para garantizar la seguridad de los comicios.

El ministro mencionó que recientemente tres soldados fueron asesinados en Caquetá mientras realizaban labores de seguridad para proteger el proceso democrático.

Según dijo, el trabajo de la fuerza pública busca garantizar que los colombianos puedan votar en condiciones seguras.