Mindefensa plantea que se restringa movimiento de dinero de efectivo en elecciones en Colombia

La idea surge en medio de recientes operativos de las autoridades relacionados con presuntas irregularidades durante el proceso electoral.

