Por incumplimientos de contratistas, vía al Aro de Ituango tiene 6 % de avance

Sigue enredada la construcción de la vía al corregimiento El Aro de Ituango: la Gobernación de Antioquia tuvo que iniciar proceso sancionatorio por incumplimientos del contratista de diseños en el tramo que corresponde al Invías, mientras que las obras a cargo de EPM están apenas en un 6%. El proyecto ha sido motivo de disputa entre el presidente Gustavo Petro y el alcalde Federico Gutiérrez

Aunque cada vez está más cerca la reconstrucción de los 8 kilómetros de vía que comunica a la central Hidroituango con el corregimiento de El Aro, dentro del proceso constructivo han existido dificultades que han retrasado estas obras no solo consideradas como una solución de movilidad, sino una exigencia de reparación con las víctimas del conflicto armado.

Así lo admitió en Blu Radio, el secretario de Infraestructura de Antioquia, Horacio Gallón, quien recientemente asistió a la Comisión Cuarta de la Cámara a una sesión de la Mesa Técnica del Plan Plurianual de Inversiones, donde se analizaron avances de este proyecto en el municipio de Ituango.

Una de las principales dificultades ha estado relacionada con el contratista de la Gobernación a cargo de los estudios y diseños del segundo tramo de 5.2 kilómetros, por lo que fue necesario abrir un proceso sancionatorio.

Gallón explicó que inicialmente fueron poco diligentes para hacer las modificaciones solicitadas por Invías y el interventor de la obra.

“Hablamos nuevamente con el contrastista y le dijimos…()...Mire, no están a cabalidad los estudios y diseños de acuerdo a la normatividad del Invias, eh corríjalos. Y empezaron a dilatar, a dilatar, a dilatar. Nosotros en mayo cuando vimos que no había esperanza, le empezamos el proceso sancionatorio”, aseveró en Blu Radio.

El funcionario destacó que a la fecha han entregado 14 de los 15 requerimientos por lo que se espera que en menos de una semana haya luz verde para que inicien las obras para las que ya hay apropiados unos 56 mil millones de pesos.

“Solamente falta las observaciones que hice en el día en dos muros de contención que los deben ajustar eh de acuerdo al lineamiento y la exigencia del Invias, pero técnicamente ya es muy fácil el el acercamiento, por eso decimos nosotros que el máximo 8 días ya lo debemos de tener al 100% todos los entregables”, dijo. Gallón

Donde la obra tampoco ha avanzado al ritmo esperado es el tramo inicial de 2.9 kilómetros a cargo de EPM, pues además de incumplimientos del primer contratista, la misma compañía reportó un avance de apenas el 6% en los trabajos asociados a su cargo.

Hay que recordar que la ejecución de esta vía ya ha generado tensiones entre la Nación y Medellín por cuestionamientos del presidente Gustavo Petro a EPM frente a su responsabilidad con esta vía en cabeza del presidente de su Junta Directiva, el alcalde Federico Gutiérrez.