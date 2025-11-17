Preocupación por accidentes en vías de Antioquia: este puente festivo deja un muerto y tres heridos

Se estima que unos 700.000 vehículos transitaron por las vías de Antioquia durante este puente festivo, por lo que las autoridades reiteraron la importancia de respetar las normas de tránsito, conducir con precaución y hacer pausas en trayectos largos. Esto cobra mayor relevancia debido a que, hasta el momento, ya se han registrado tres accidentes graves, que han dejado una persona muerta y tres más heridas, según la Seccional de Tránsito y Transporte.

De acuerdo con la Policía de Tránsito y Transporte, en lo que va de 2025, 1.070 personas han perdido la vida en accidentes de tránsito en 90 municipios de Antioquia, una cifra que equivale al 18 % del total nacional.

Según las autoridades, 680 de las víctimas eran motociclistas, el grupo más afectado en las vías del departamento. Además, 270 peatones también han perdido la vida, muchos de ellos atropellados por conductores en estado de embriaguez.

Las cifras indican que la mortalidad en accidentes de tránsito en Antioquia se distribuye así: 32 víctimas en bicicletas, 51 en carro particular y 26 en tractocamión.



Por otro lado, los siniestros viales también dejan un saldo de personas lesionadas que supera los 26.800 casos en lo que va de este año. La directora de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, general Susana Blanco, hizo un llamado a la prudencia y la responsabilidad en las vías.

“Corresponden a motociclistas, que diariamente están perdiendo la vida porque no se respeta la velocidad, no se respeta el Código Nacional de Tránsito. Es un irrespeto total también por las señales de tránsito y nos encontramos con situaciones de falta de empatía, de respeto por la vida en las vías”, dijo Blanco.

En el ámbito nacional, las autoridades advirtieron que las cifras son alarmantes: 6.200 personas han muerto en accidentes de tránsito, y el 65 % de ellas se movilizaban en moto.

La mayoría de las víctimas son jóvenes entre los 20 y 25 años, según los reportes oficiales. Además, advirtieron que los casos aumentaron este año en 334 muertes más que en 2024.