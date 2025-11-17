En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Estados Unidos
Venezuela
Bombardeos
Centro Democrático

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Preocupación por accidentes en vías de Antioquia: este puente festivo deja un muerto y tres heridos

Preocupación por accidentes en vías de Antioquia: este puente festivo deja un muerto y tres heridos

Según las autoridades, este departamento concentra una de cada seis muertes por accidentes de tránsito en el país, siendo la mayoría de víctimas motociclistas.

Publicidad

Publicidad

Publicidad