Se entregó en Necoclí uno de los más buscados por delitos contra niñas y mujeres en Antioquia

José Miguel Álvarez, uno de los 18 hombres incluidos en el Cartel de los más buscados por cometer delitos contra niñas y mujeres en Antioquia, se entregó voluntariamente a las autoridades en las últimas horas en el municipio de Necoclí, Urabá antioqueño.

Álvarez era requerido por el delito de actos sexuales con menor de 14 años. Según indicaron las autoridades en el departamento, del total de personas que integran este cartel, 13 son buscadas por crímenes cometidos contra menores de edad, por ello la Gobernación ofrece recompensas de hasta 50 millones de pesos por información que permita la ubicación y captura de cualquiera de ellos.

“Antioqueños, ante la presión social se entregó José Miguel Álvarez, uno de los más buscados en Antioquia por delitos contra niñas y mujeres. El hombre se presentó ante las autoridades en Necoclí. ¡Uno a uno van cayendo!”, dijo el gobernador Andrés Julián Rendín a través de su cuenta de la red social X.

Los hombres que aparecen en el cartel son requeridos por delitos como feminicidio, tentativa de feminicidio, acceso carnal violento, actos sexuales abusivos y violencia intrafamiliar.



Vale la pena mencionar que recientemente también se han anunciado recompensas por casos de acceso carnal violento, como el registrado el pasado 9 de noviembre en Marinilla contra una adulta mayor de 70 años de edad, por lo que en las últimas horas determinaron 100 millones de pesos por quien de información sobre el responsable.

Finalmente, el ente departamental pidió de nuevo a la ciudadanía que aporte información sobre los demás hombres en este cartel, a través de las líneas 3146887759, 3213947094 o la línea de emergencias 123.

Gobernación