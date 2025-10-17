Presidente del Concejo de Medellín rechaza pedido de Mininterior de investigar a concejal del bate

Sigue la polémica en Medellín tras las investigaciones por parte de diferentes entidades tras los hechos protagonizados por el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez el pasado 7 de octubre durante la manifestación propalestina en el sector de Milla de Oro en El Poblado.

La aparición del corporado del Centro Democrático con un bate de béisbol para amedrentar manifestantes provocó que el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo solicitaran al Concejo Distrital abrir una investigación disciplinaria.

En las últimas horas, Sebastián López, presidente del Concejo, rechazó esta solicitud y afirmó que no tiene competencia para abrir cualquier tipo de indagación al respecto.

"Ni siquiera los abogados del Ministerio del Interior y de la Defensoría del Pueblo tienen claro que el Consejo de Medellín no tiene competencias de investigación disciplinaria de concejales. Es la Procuraduría. O sea, ustedes con qué funcionarios trabajan, por Dios, qué incompetencia la del Ministerio y de la Defensoría del Pueblo", indicó López.



López también defendió a su compañero de bancada indicando que buscó proteger a ciudadanos que se encontraban en locales comerciales durante el paso de la movilización.

"Andrés estaba defendiendo a la ciudadanía, Andrés estaba defendiendo a los niños, nosotros tenemos que hacer respetar la ciudad de Medellín y defender a nuestros ciudadanos de los terroristas urbanos. Ustedes cojan oficio, revisen qué equipo jurídico tan malo tienen, pero aquí en Medellín defendemos nuestra ciudad", apuntó el presidente del Concejo, quien así como Rodríguez pertenece al partido Centro Democrático.

El pronunciamiento del concejal López se produce en medio de otras investigaciones anunciadas por parte de la Fiscalía, la Personería de Medellín y la Procuraduría para establecer si Rodríguez incurrió en algún delito o falta disciplinaria.