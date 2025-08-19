Previo al plan cosecha, se han reportado dos homicidios en el Suroeste antioqueño

Previo a la cosecha cafetera y al dispositivo de seguridad que desplegarán las autoridades, se han reportado dos homicidios en zonas rurales de Andes. Debido a que se esperan más de 60 mil personas para el plan cosecha, la Gobernación de Antioquia aumentará el pie de fuerza en 12 municipios que tienen antecedentes de inseguridad.

Las autoridades en el Suroeste de Antioquia se encuentran en alerta, pues a pesar de las medidas de seguridad que se anunciaron, donde se aumentaran los controles y el personal militar y de policía, dos hechos violentos han perturbado la calma en esta subregión.

Según el reporte de las autoridades, dos hombres fueron asesinados en zonas rurales del municipio de Andes. El caso más reciente es el de Martín Alonso Quintero, quien fue asesinado con varios impactos de bala en el sector conocido como El Empedrado.

En otro hecho, un caficultor identificado como Wilmar Andrés Moreno también fue asesinado mientras se dirigía a su lugar de trabajo. Según el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, se investiga si estos homicidios son hechos aislados y obedecen a un ajuste de cuentas entre estructuras criminales por el control territorial.

"Tenemos por el momento que ha habido como un ajuste legal de cuentas dentro de las mismas estructuras y organizaciones criminales, que tiene que ver por las rentas criminales, control territorial y también por el microtráfico estupefaciente", indicó el coronel.

Es de anotar que más de 150 uniformados se desplegarán en el Suroeste antioqueño para mitigar extorsiones y homicidios, pues se esperan más de 60 mil personas para la cosecha cafetera en 12 municipios del departamento que tienen antecedentes de inseguridad.