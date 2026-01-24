Procuraduría formuló cargos a exalcalde de Copacabana por contrato firmado en ley de garantías

Bajo la lupa de entes de control está el exalcalde del municipio de Copacabana durante el periodo 2020-2023, Héctor Augusto Monsalve, por presuntos irregularidades en la suscripción de un contrato en el año 2022.

Y es que la Procuraduría General de la Nación ya formuló pliego de cargos contra el exmandatario y la entonces secretaria de Gobierno, Astrid Jaqueline Zapata, por haber suscrito un contrato con la Asociación de Municipios del Norte Antioqueño en abril de dicho año por 654 millones de pesos, cuando estaba en plena vigencia la ley de garantías electorales.

Se trató de un convenio administrativo bajo la modalidad directa para llevar a cabo varios servicios de índole técnico, investigativos, administrativos y financieros enmarcados en el plan de desarrollo de esa administración.

La exsecretaria de Gobierno está vinculada en el caso, pues la Procuraduría Provincial del Valle de Aburrá verifica si expidió los estudios previos como soporte para la firma del contrato pese a las prohibiciones legales por los comicios electorales al Congreso de la República y a la Presidencia.



El ente de control calificó provisionalmente la falta de los exfuncionarios como grave, a título de culpa gravísima y dará continuación a las respectivas fases del proceso disciplinario donde también serán escuchados los argumentos de los implicados.