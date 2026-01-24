En vivo
Procuraduría formuló cargos a exalcalde de Copacabana por contrato firmado en ley de garantías

Procuraduría formuló cargos a exalcalde de Copacabana por contrato firmado en ley de garantías

Investigan si una exsecretaria también habría expedido estudios previos para tal fin a pesar de la prohibición.

